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В Петербурге задержали насильника-рецидивиста, который за выходные отправил в больницу двух женщин

Жители Московского района до приезда наряда полиции задержали мужчину, который пытался изнасиловать уборщицу

Только вышедший из колонии мужчина задержан в Петербурге по подозрению в нападении на двух женщин в Московском районе.

Как стало известно «Фонтанке» 16 августа, накануне после полуночи у детского сада на Космонавтов, 86, пешеходы услышали женские крики о помощи. Они увидели боровшуюся с мужчиной даму и отбили её, параллельно задержав нападавшего. Им оказался 38-летний мужчина, зарегистрированный в Купчино. Он буквально недавно вышел из колонии, где сидел за серию разбоев и изнасилований. До этого мужчина также неоднократно был судим за грабежи.

По предварительной информации, 15 августа он избил 52-летнюю уборщицу стоматологической клиники и пытался её изнасиловать. Женщину с серьезными травмами увезли в больницу. А сутками ранее, по версии СК, он же напал на проспекте Юрия Гагарина на возвращавшуюся домой с работы 28-летнюю бармена. Злодей избил девушку и совершил над ней действия сексуального характера. Пострадавшая также была госпитализирована. СК возбудил уголовное дело.

Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Комментарии (9)

Ирина Смирнова
Молодцы прохожие! И женщину спасли, и урода повязали. Приятно осознавать, что в нашем городе живут настоящие мужчины.
Редиска Здесь
Опять таки смотрим на международный опыт. В США во многих штатах есть "three strikes law". Грубо говоря, за третье преступление можно получить пожизненное. Работает. Почему бы не перенять?
Владислав М
И снова "Только вышедший из колонии". В Госдуме и правительстве ответственные за безопасность россиян не выполняют свои обязанности. Не принимают законы надёжно защищающие людей от серийных преступников. Не контролируют действия вышедших на волю заключённых.
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