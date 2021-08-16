В Петербурге задержали насильника-рецидивиста, который за выходные отправил в больницу двух женщин

Как стало известно «Фонтанке» 16 августа, накануне после полуночи у детского сада на Космонавтов, 86, пешеходы услышали женские крики о помощи. Они увидели боровшуюся с мужчиной даму и отбили её, параллельно задержав нападавшего. Им оказался 38-летний мужчина, зарегистрированный в Купчино. Он буквально недавно вышел из колонии, где сидел за серию разбоев и изнасилований. До этого мужчина также неоднократно был судим за грабежи.



По предварительной информации, 15 августа он избил 52-летнюю уборщицу стоматологической клиники и пытался её изнасиловать. Женщину с серьезными травмами увезли в больницу. А сутками ранее, по версии СК, он же напал на проспекте Юрия Гагарина на возвращавшуюся домой с работы 28-летнюю бармена. Злодей избил девушку и совершил над ней действия сексуального характера. Пострадавшая также была госпитализирована. СК возбудил уголовное дело.

