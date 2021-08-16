В Тамбовской области сжигали вакцину от коронавируса

Полицейские обнаружили в селе Павлодар Тамбовской области на месте костра возле медпункта десятки ампул с вакциной от коронавируса. Об этом 16 августа сообщили в ГУ МВД по региону.



Ампулы нашли примерно в 40 метрах от фельдшерского пункта. «В очаге прогоревшего костра было обнаружено 32 ампулы (объемом 0,5 грамма) вакцины против коронавируса», — говорится в сообщении МВД. Сейчас полицейские проверяют местных медицинских работников. «По версии следствия, преступник путем сжигания пытался скрыть улики преступления», — уточнили в полиции. И подчеркнули, что уголовное наказание предусмотрено как для продавцов поддельных сертификатов о вакцинации, так и для покупателей.

