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В Тамбовской области сжигали вакцину от коронавируса

Полицейские обнаружили в селе Павлодар Тамбовской области на месте костра возле медпункта десятки ампул с вакциной от коронавируса. Об этом 16 августа сообщили в ГУ МВД по региону.

Ампулы нашли примерно в 40 метрах от фельдшерского пункта. «В очаге прогоревшего костра было обнаружено 32 ампулы (объемом 0,5 грамма) вакцины против коронавируса», — говорится в сообщении МВД. Сейчас полицейские проверяют местных медицинских работников. «По версии следствия, преступник путем сжигания пытался скрыть улики преступления», — уточнили в полиции. И подчеркнули, что уголовное наказание предусмотрено как для продавцов поддельных сертификатов о вакцинации, так и для покупателей.

Ранее сообщалось о том, как медсестра в Томске уничтожала вакцину от СOVID-19 и вносила в государственную базу ложную информацию о якобы привитых гражданах. Уголовное дело возбуждено по ст. 160 УК РФ (растрата).

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Комментарии (4)

Cashmare
это чем таким маркировка нанесена, что не сгорела? или таки не успели сжечь?
266203068
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста. номер карты. 2202 2003 7520 0340.
daisychain
Она окуривала всё село вакциной, чтоб никто не заболел!
Только забыла попрыгать и постучать в бубен, а без этого метод не работает.
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