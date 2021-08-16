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Ловрена вызвали в сборную Хорватии. В сентябре он сыграет против России

Защитника «Зенита» Деяна Ловрена вызвали в сборную Хорватии

Тренер хорватской сборной Златко Далич пригласил Деяна Ловрена для участия в отборочных матчах ЧМ 2022 года. Об этом 16 августа сообщил футбольный клуб «Зенит».

Защитник петербургской команды может выйти в стартовом составе своей национальной команды 1 сентября, когда Хорватия сыграет со сборной России.

Цвета «шашечных» Ловрен защищал на чемпионате мира 2014 года в Бразилии и чемпионате мира 2018 года в РФ. Тогда Хорватия получила серебро.

Коллега хорвата по «Зениту», Артем Дзюба, по данным СМИ, в сборную вызван не будет.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. .Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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