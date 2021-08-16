Ловрена вызвали в сборную Хорватии. В сентябре он сыграет против России

Тренер хорватской сборной Златко Далич пригласил Деяна Ловрена для участия в отборочных матчах ЧМ 2022 года. Об этом 16 августа сообщил футбольный клуб «Зенит».



Защитник петербургской команды может выйти в стартовом составе своей национальной команды 1 сентября, когда Хорватия сыграет со сборной России.

Цвета «шашечных» Ловрен защищал на чемпионате мира 2014 года в Бразилии и чемпионате мира 2018 года в РФ. Тогда Хорватия получила серебро.

Коллега хорвата по «Зениту», Артем Дзюба, по данным СМИ, в сборную вызван не будет.