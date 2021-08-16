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В Тульской области от ковида умерла двухмесячная девочка

В Тульской области зарегистрировали первый в регионе случай гибели двухмесячного ребенка от последствий заражения коронавирусом. Диагноз установили после смерти девочки.

После выписки из роддома малышка находилась под патронажным наблюдением. Родители не жаловались на самочувствие дочери и не обращались за медицинской помощью накануне. Об этом 16 августа сообщил ТАСС со ссылкой на представителям пресс-службы министерства здравоохранения области.

«Смерть была установлена на дому бригадой скорой медицинской помощи. Согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс имел молниеносное течение», — сообщила изданию представитель минздрава региона.

Это первый в регионе случай гибели двухмесячного ребенка от последствий коронавирусной инфекции, диагноз установили после смерти новорождённой.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Карелии зафиксировали несколько тяжелых случаев ковида у детей. Одного ребенка со значительным поражением легких направили в Петербург.

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Комментарии (1)

W Bons
в аду уже ждут разработчиков ковида
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