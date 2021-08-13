Из Карелии в Петербург направили ребенка с тяжелым случаем COVID-19

В Карелии зафиксировали несколько тяжелых случаев коронавируса у детей. Об этом 13 августа на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.
«До недавнего времени в Карелии тяжелых случаев коронавируса среди детей не было. С начала пандемии ковидом были инфицированы более пяти с половиной тысяч детей, начиная с малышей месячного возраста. Большинство детей лечились дома, но часть из них попали в стационар», — сообщил он.
По словам Охлопкова, из восьми детей, поступивших в Республиканскую инфекционную больницу в последние дни, двое переносят заболевание в тяжелой форме. Министр также отметил, что все находящиеся в больнице дети заразились в семейном кругу.
«Одного ребенка со значительным поражением легких мы направили в Санкт-Петербург — не из-за слабости карельской медицины, а из-за требований протоколов, стандартов и алгоритмов лечения больных детей. Когда надо спасать ребенка — не до амбиций», — написал чиновник.
Общее число выявленных случаев COVID-19 в Карелии составляет 57 972. За последние сутки заразились 160 жителей региона.