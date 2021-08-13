Из Карелии в Петербург направили ребенка с тяжелым случаем COVID-19

В Карелии зафиксировали несколько тяжелых случаев коронавируса у детей. Об этом 13 августа на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.



«До недавнего времени в Карелии тяжелых случаев коронавируса среди детей не было. С начала пандемии ковидом были инфицированы более пяти с половиной тысяч детей, начиная с малышей месячного возраста. Большинство детей лечились дома, но часть из них попали в стационар», — сообщил он.



По словам Охлопкова, из восьми детей, поступивших в Республиканскую инфекционную больницу в последние дни, двое переносят заболевание в тяжелой форме. Министр также отметил, что все находящиеся в больнице дети заразились в семейном кругу.

