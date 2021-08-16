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Спецпредставитель президента РФ по Афганистану: Талибы* более договороспособны

МИД РФ считает запрещенный «Талибан» «более договороспособным», чем предыдущее правительство

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану оценил возможность работы с «Талибаном»* (*организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года).

«Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство», — заявил 16 августа Замир Кабулов в эфире «России 24».

По его словам, взявшие власть в стране талибы сейчас не угрожают союзникам РФ в Центральной Азии. Он заметил, что российская сторона «не просто выжидает», а готова к разным поворотам событий.

Ранее Кабулов заявил, что нынешняя ситуация в Афганистане — это «результат провала США».

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Комментарии (3)

tsodd
Откуда господину Кабулову известны планы талибов?
shushu
теперь оно сразу стало "марионеточным кабульским правительством". Ох уж эта вечная восточная лесть и пресмыкание перед властью
efela
а господину Кабулову не рассказывали, что если кажется, то креститься надо? Хотя, он, наверное, мусульманин.
Его за фамилию назначили спецпредставителем по Афганистану?
Чего то должность на бандитского смотрящего похожа.
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