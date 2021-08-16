Спецпредставитель президента РФ по Афганистану: Талибы* более договороспособны

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану оценил возможность работы с «Талибаном»* (*организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года).



«Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство», — заявил 16 августа Замир Кабулов в эфире «России 24».

По его словам, взявшие власть в стране талибы сейчас не угрожают союзникам РФ в Центральной Азии. Он заметил, что российская сторона «не просто выжидает», а готова к разным поворотам событий.