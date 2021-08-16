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Контракт Дзюбы будет продлен при одном условии. Пока что нападающий от этого далек

СМИ: Продление контракта Дзюбы зависит от игрового времени

Как сообщает «Спорт-Экспресс» 16 августа, контракт нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы будет автоматически продлен еще на год, если он проведет на поле больше 70 процентов игрового времени.

Действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года. По данным СМИ, зарплата форварда составляет 4 миллиона евро в год.

Но пока что Дзюба находится не в лучшей форме. В четырех турах 32-летний нападающий провел только один полный матч, а в прошлой игре с «Локомотивом» он вышел на поле лишь на 88-й минуте. При этом форвард еще не забил ни одного мяча в новом сезоне.

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Комментарии (4)

Otkating
По указу Путина пожары в Якутии прекратятся. Зимой.
Указывать другое - страшно.
Piter Russo
На кой фиг такие контракты футболистам.. 4 млн. евро и можно еле волочить ноги по полю, при попадании мячика под ноги пнуть в направлении ворот противника..
Для того что бы он играл и играл отлично - должна быть мотивация.. допустим 120 тыс. евро в год базовый оклад - а за голы и результативные передачи - бонусы допустим 200 тыс. евро за гол, 150 тыс. евро за результативную передачу, штрафы за получение желтой и красной карточек. А еще - страховки, мед. обеспечение, завтрак, обед и ужин, отчисления с продаж футболок с его номером...
265947515
Верю, раскачегарится.
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