Контракт Дзюбы будет продлен при одном условии. Пока что нападающий от этого далек

Как сообщает «Спорт-Экспресс» 16 августа, контракт нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы будет автоматически продлен еще на год, если он проведет на поле больше 70 процентов игрового времени.



Действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года. По данным СМИ, зарплата форварда составляет 4 миллиона евро в год.



Но пока что Дзюба находится не в лучшей форме. В четырех турах 32-летний нападающий провел только один полный матч, а в прошлой игре с «Локомотивом» он вышел на поле лишь на 88-й минуте. При этом форвард еще не забил ни одного мяча в новом сезоне.

