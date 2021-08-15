Игра завершилась со счетом 1:1. Матч четвертого тура Российской премьер-лиги проходил 15 августа в Черкизово.
Стартовый состав сразу обратил на себя внимание тем, что Сергей Семак не выпустил на поле Артема Дзюбу, который в этом сезоне пока не может найти свою игру и открыть счет забитым мячам. Зато с первых минут появился Малком, вернувшийся с Олимпиады в Токио с золотой медалью. Также из-за небольшой травмы не сыграл Ярослав Ракицкий.
В начале игры болельщики «Зенита» по традиции почтили память затонувшей подлодки «Курск». Трагедия произошла 12 августа 2000 года. Тогда погибли 118 моряков.
Баннер болельщиков «Зенита» в память о погибших на подлодке «Курск».— Sport24 (@sport24_ru) August 15, 2021
12 августа была 21-я годовщина страшной трагедии. pic.twitter.com/YZvhLzBkcs
«Зенит» начал контролировать игру с первых минут и создал несколько опасных моментов. Но с середины первого тайма инициативу постепенно перехватывали обе команды.
На 15-й минуте Федор Смолов забил удивительный гол, отправив мяч в ворота ударом с острого угла, но арбитр Сергей Карасев зафиксировал положение вне игры. Первая 45-минутка завершилась при счете 0:0.
В начале второй половины встречи «Зенит» остался в меньшинстве. Далер Кузяев наступил на ногу Жемалетдинову, получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Примечательно, что это должно было случиться еще в конце первого тайма, но судья не стал наказывать полузащитника за грубый фол на Живоглядове.
И все же ключевые моменты матча произошли уже в концовке. На 85-й минуте полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин забил гол с пенальти. 11-метровый был назначен после того, как вратарь «Локо» Гилерме сбил в своей штрафной Азмуна.
Но спустя пять минут Карасев поставил пенальти уже в ворота «Зенита». Ерохин нарушил правила на Жемалетдинове, а Смолов оказался точен с 11 метров.
Игра завершилась со счетом 1:1. «Зенит» впервые потерял очки в новом сезоне. После четырех матчей команда Семака имеет на счету 10 очков и уже сегодня может уступить первую строчку «Рубину», если казанцы обыграют «Крылья Советов».
Отметим, что за игрой с трибун наблюдал новый главный тренер сборной России Валерий Карпин, который пока размышляет над составом национальной команды на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022.
Следующий матч сине-бело-голубые проведут 21 августа в гостях против «Уфы». Игра в столице Башкирии начнется в 16:00.