Игра завершилась со счетом 1:1. Матч четвертого тура Российской премьер-лиги проходил 15 августа в Черкизово.

Стартовый состав сразу обратил на себя внимание тем, что Сергей Семак не выпустил на поле Артема Дзюбу, который в этом сезоне пока не может найти свою игру и открыть счет забитым мячам. Зато с первых минут появился Малком, вернувшийся с Олимпиады в Токио с золотой медалью. Также из-за небольшой травмы не сыграл Ярослав Ракицкий.

В начале игры болельщики «Зенита» по традиции почтили память затонувшей подлодки «Курск». Трагедия произошла 12 августа 2000 года. Тогда погибли 118 моряков.



Баннер болельщиков «Зенита» в память о погибших на подлодке «Курск».



12 августа была 21-я годовщина страшной трагедии. pic.twitter.com/YZvhLzBkcs — Sport24 (@sport24_ru) August 15, 2021

«Зенит» начал контролировать игру с первых минут и создал несколько опасных моментов. Но с середины первого тайма инициативу постепенно перехватывали обе команды.

На 15-й минуте Федор Смолов забил удивительный гол, отправив мяч в ворота ударом с острого угла, но арбитр Сергей Карасев зафиксировал положение вне игры. Первая 45-минутка завершилась при счете 0:0.

В начале второй половины встречи «Зенит» остался в меньшинстве. Далер Кузяев наступил на ногу Жемалетдинову, получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Примечательно, что это должно было случиться еще в конце первого тайма, но судья не стал наказывать полузащитника за грубый фол на Живоглядове.

И все же ключевые моменты матча произошли уже в концовке. На 85-й минуте полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин забил гол с пенальти. 11-метровый был назначен после того, как вратарь «Локо» Гилерме сбил в своей штрафной Азмуна.

Но спустя пять минут Карасев поставил пенальти уже в ворота «Зенита». Ерохин нарушил правила на Жемалетдинове, а Смолов оказался точен с 11 метров.



Игра завершилась со счетом 1:1. «Зенит» впервые потерял очки в новом сезоне. После четырех матчей команда Семака имеет на счету 10 очков и уже сегодня может уступить первую строчку «Рубину», если казанцы обыграют «Крылья Советов».

Отметим, что за игрой с трибун наблюдал новый главный тренер сборной России Валерий Карпин, который пока размышляет над составом национальной команды на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022.

