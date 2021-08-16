Госпитализация с COVID-19 в Петербурге упала ниже 150 человек в сутки

В опубликованном 16 августа «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб» говорится, что за минувшие сутки в стационары поступили 145 человек. В конце прошлой недели госпитализация достигала 300 человек в день. А на пике третьей волны в конце июня 2021 года была выше 1000.
Коронавирусных больных в Петербурге принимают 18 учреждений. Из 6 643 развернутых коек заняты 4 957. В реанимации находятся 500 пациентов, а на ИВЛ — 230. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями находятся 36 251 пациент.
За минувшие сутки были вакцинированы первым компонентом 2 793 человека. Закончили цикл — 7 066. Таким образом, всего как минимум одной дозой в Петербурге привиты 1,41 млн человек. Полностью вакцинированы — 1,24 млн. В запасе еще 261 тысяча доз вакцины.