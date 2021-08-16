Представитель семейства куньих попал в объектив видеокамеры в Пушкине. Видео с хищником опубликовали местные жители в социальных сетях 16 августа.
Черного зверька с белым подбородком заметили на дереве на углу Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара. «Может, потерял кто «неведому зверушку», — отметил автор.
Автор: vk.com/ Шушары
Биолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков в беседе с «Фонтанкой» уточнил, что на видео запечатлена американская норка. Она обитает на территории Петербурга и Ленинградской области. Этот вид куньих был завезён в Советский Союз в 1930-х годах, со временем он вытеснил европейскую норку. Последняя теперь числится в Красной книге Петербурга.
Американская норка славится наглым и агрессивным характером, может шипеть и тявкать на беспокоящих её людей.
Ранее на юге Петербурга заметили куницу.