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В Пушкине «американка» с ценным мехом застолбила дерево. Наглая эмигрантка может тявкать на прохожих

Американскую норку сняли на видео на юге Петербурга

Представитель семейства куньих попал в объектив видеокамеры в Пушкине. Видео с хищником опубликовали местные жители в социальных сетях 16 августа.

Черного зверька с белым подбородком заметили на дереве на углу Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара. «Может, потерял кто «неведому зверушку», — отметил автор.

Автор: vk.com/ Шушары

Биолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков в беседе с «Фонтанкой» уточнил, что на видео запечатлена американская норка. Она обитает на территории Петербурга и Ленинградской области. Этот вид куньих был завезён в Советский Союз в 1930-х годах, со временем он вытеснил европейскую норку. Последняя теперь числится в Красной книге Петербурга.

Американская норка славится наглым и агрессивным характером, может шипеть и тявкать на беспокоящих её людей.

Ранее на юге Петербурга заметили куницу.

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