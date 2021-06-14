«Фонтанка» попросила рассказать о зверьке биолога — автора канала «Каждой твари по паре» Павла Глазкова. «Это лесная куница, дикое животное. Причем это молодая особь, видно, что она находится в развитии. В основном куница питается мышевидными грызунами. Кормовой базы достаточно, видимо, где-то куница продолжила свой род, и вот сейчас молодая особь бегает в черте города», — предположил собеседник причины появления животного перед людьми.

На проспекте Кузнецова в Петербурге горожане заметили лесную куницу, на которую нападали вороны. Видео 14 июня опубликовали в паблике «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб».

Глазков добавил, что куницы в основном охотятся по ночам, дневной променад зверька биолог объяснил его молодостью. «То, что в кадр человеку попался этот дикий зверь, интересно, уникально», — подчеркнул он.



Биолог рассказал, что в Зальцбурге, где он был несколько лет назад, по улицам в вечернее время бегают куницы — как привычные петербуржцам кошки.



Эксперт пояснил, что в Ленобласти водятся лесные куницы, которых можно узнать по лимонно-желтому окрасу грудки, а чуть подальше, начиная с Новгородской и Псковской областей, обитает другой вид — каменная куница, она более темная, а грудка окрашена в белый цвет.



В Ленинградской области водится самый крупный представитель семейства куньих — росомаха. В регионе обитают и другие представители этого семейства: хорек, барсук и росомаха. Последняя занесена в Красную книгу Ленобласти.



В области при наличии разрешения разрешена охота на лесную куницу. Мех зверька по своей ценности уступает только соболю.