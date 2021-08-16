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Российские школьники сядут за парты 1 сентября без принудительных прививок

Российским школам разрешили начать учебный год очно

Учебный год в российских школах начнётся в очном формате. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с детским омбудсменом Анной Кузнецовой 16 августа, сообщается на сайте ведомства.

«Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», — отметил министр.

Анна Кузнецова напомнила о недопустимости принудительного подхода к вакцинации учеников и педагогов. В отношении непривитых детей и взрослых нельзя вводить какие-либо санкции.

В Петербурге также учебный год начнётся в традиционном формате. Школам разрешили провести праздничные линейки офлайн, но с соблюдением ряда условий.

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Комментарии (12)

Cashmare
а если учителя против добровольной вакцинации - они всегда могут сменить работу, не так ли?
Antuan Rokanten
Руки прочь от наших детей. Нет принудительной вакцинации.
А13579
Интересно, по факту как будет? Как у некоторых на работе, будут "очень настойчиво рекомендовать" или говоря проще, запугивать?
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