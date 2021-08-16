Российские школьники сядут за парты 1 сентября без принудительных прививок

«Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», — отметил министр.



Анна Кузнецова напомнила о недопустимости принудительного подхода к вакцинации учеников и педагогов. В отношении непривитых детей и взрослых нельзя вводить какие-либо санкции.



В Петербурге также учебный год начнётся в традиционном формате. Школам разрешили провести праздничные линейки офлайн, но с соблюдением ряда условий.

