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Мужчину убило падающим знаком «Пешеходный переход» в Перми

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю
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Авария с грузовиком и двумя легковыми машинами у пешеходного перехода в Перми обернулась трагедией. Смертельным стал удар дорожным знаком.

Как сообщает 16 августа пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, накануне около шести часов вечера у дома 165 по улице Куйбышева 58-летний водитель грузовика Mercedes не выдержал безопасную дистанцию и въехал в остановившиеся перед пешеходным переходом LADA Largus и Chevrolet Lacetti. От удара «Ладу» отбросило в знак «Пешеходный переход», и тот упал на двух пешеходов, которые собирались перейти дорогу.

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В результате 53-летний мужчина получил смертельную травму, а 51-летнюю женщину госпитализировали с поврежденной ногой. В больницу также доставили 71-летнего водителя «Лады».

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю

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Комментарии (2)

266202798
сажать водителя грузовика на десятку, как за убийство.
ЕнотПотоскун
Посмотри в зеркало, там таких дураков много они тебе помогут.
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