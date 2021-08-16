Авария с грузовиком и двумя легковыми машинами у пешеходного перехода в Перми обернулась трагедией. Смертельным стал удар дорожным знаком.
Как сообщает 16 августа пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, накануне около шести часов вечера у дома 165 по улице Куйбышева 58-летний водитель грузовика Mercedes не выдержал безопасную дистанцию и въехал в остановившиеся перед пешеходным переходом LADA Largus и Chevrolet Lacetti. От удара «Ладу» отбросило в знак «Пешеходный переход», и тот упал на двух пешеходов, которые собирались перейти дорогу.
В результате 53-летний мужчина получил смертельную травму, а 51-летнюю женщину госпитализировали с поврежденной ногой. В больницу также доставили 71-летнего водителя «Лады».
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).