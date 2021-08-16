Как сообщает пресс-служба ведомства 16 августа, борец с коррупцией СЗТУ стал главным фигурантом дела по получению взятки в особо крупном размере. С июля этого года он, полагает следствие, совместно с другими должностными лицами управления создал схему по «облегченному» проходу через таможню автомобилей, получая по 700 долларов за каждую. Таким образом, через границу прошли 20 машин, а борец с коррупцией мог получил более 1 млн рублей. Накануне Розсыпало задержали в Москве.
Западное МСУ на транспорте СК РФ
СК показывает, как из кабинета после обыска выводят Розсыпало в наручниках и с пакетом интернет-магазина Ozon. После того как и. о. начальника службы по противодействию коррупции посадили в машину, с помощью специальной жидкости у него на руках нашли следы от меченых купюр, которые он под скрытую камеры получил в конверте от посредника в схеме.
Решается вопрос о предъявлении таможеннику обвинения, а также об избрании ему меры пресечения.