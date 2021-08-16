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Вывели в футболке и с пакетом Ozon. На руках главного по борьбе с коррупцией СЗТУ нашли следы от меченых купюр

СК показал следы от меченых купюр на руках задержанного борца с коррупцией СЗТУ

Западное МСУ на транспорте СК РФ показал оперативное видео того, как и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максима Розсыпало берет от некоего лица конверт. В нем, по данным следствия, была взятка.

Как сообщает пресс-служба ведомства 16 августа, борец с коррупцией СЗТУ стал главным фигурантом дела по получению взятки в особо крупном размере. С июля этого года он, полагает следствие, совместно с другими должностными лицами управления создал схему по «облегченному» проходу через таможню автомобилей, получая по 700 долларов за каждую. Таким образом, через границу прошли 20 машин, а борец с коррупцией мог получил более 1 млн рублей. Накануне Розсыпало задержали в Москве.

Западное МСУ на транспорте СК РФ

СК показывает, как из кабинета после обыска выводят Розсыпало в наручниках и с пакетом интернет-магазина Ozon. После того как и. о. начальника службы по противодействию коррупции посадили в машину, с помощью специальной жидкости у него на руках нашли следы от меченых купюр, которые он под скрытую камеры получил в конверте от посредника в схеме.

Решается вопрос о предъявлении таможеннику обвинения, а также об избрании ему меры пресечения.

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Комментарии (5)

gencon
Кто нибудь понял, почему его арестовали, и что такого, в том, что он брал с каждой тачки по 700 баксов? Есть реальная польза, для граждан. Убыток понесли только оборотни в погонах из спецслужб, которые монополизируют рынок коррупции
Avs7153
А вы его дачу видели? Один видел забор и свихнулся! (С)
Петр Петров
Какая невидаль!!!
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