Женщина пострадала во время «кухонного» пожара на Васильевском острове

Пожар произошёл в шестиэтажке неподалёку от метро «Василеостровская» в Петербурге. Площадь — всего два квадратных метра, но этого хватило, чтобы женщина отравилась дымом.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, 15 августа около 22 часов на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на 8-й линии В.О., 57. В двухкомнатной квартире загорелась обстановка на кухне площадью шесть квадратных метров, огонь распространился на два «квадрата».



Силами трёх расчётов к половине одиннадцатого кухню потушили. Пострадала женщина. Её госпитализировали с лёгким отравлением смесью дымов.

