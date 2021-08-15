FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +20
73.47р86.22р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Женщина пострадала во время «кухонного» пожара на Васильевском острове

Пожар произошёл в шестиэтажке неподалёку от метро «Василеостровская» в Петербурге. Площадь — всего два квадратных метра, но этого хватило, чтобы женщина отравилась дымом.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, 15 августа около 22 часов на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на 8-й линии В.О., 57. В двухкомнатной квартире загорелась обстановка на кухне площадью шесть квадратных метров, огонь распространился на два «квадрата».

Силами трёх расчётов к половине одиннадцатого кухню потушили. Пострадала женщина. Её госпитализировали с лёгким отравлением смесью дымов.

Минувшей ночью в квартире на 7-й Красноармейской в Адмиралтейском районе города выгорела комната. По словам очевидцев, из дома вынесли женщину, которая, вероятно, также отравилась угарным газом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний