По данным городского ГУ МЧС, 15 августа в 0:05 поступил вызов на 7-ю Красноармейскую улицу, 22-24. Там в двухкомнатной отдельной квартире выгорела комната площадью 20 кв. м. Четыре пожарных расчёта ликвидировали возгорание в 0:39.



«Сведения о пострадавших уточняются», - добавляют в ГУ МЧС. По словам очевидца, пострадавшая есть. Он сообщил «Мегаполису», что из горевшей квартиры вынесли женщину, которая, вероятно, отравилась угарным газом. Её уложили на носилки и погрузили в карету Скорой помощи.

