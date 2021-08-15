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В центре Петербурга сгорело полквартиры. Очевидец рассказывает, как выносили женщину

На 7-й Красноармейской ночью тушили комнату

Целая комната выгорела минувшей ночью в квартире в Адмиралтейском районе Петербурга. По словам очевидца, госпитализирована женщина.

По данным городского ГУ МЧС, 15 августа в 0:05 поступил вызов на 7-ю Красноармейскую улицу, 22-24. Там в двухкомнатной отдельной квартире выгорела комната площадью 20 кв. м. Четыре пожарных расчёта ликвидировали возгорание в 0:39.

«Сведения о пострадавших уточняются», - добавляют в ГУ МЧС. По словам очевидца, пострадавшая есть. Он сообщил «Мегаполису», что из горевшей квартиры вынесли женщину, которая, вероятно, отравилась угарным газом. Её уложили на носилки и погрузили в карету Скорой помощи.

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Фотографии и видео с места ЧП публикуют «Мегаполис» и «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «Мегаполис»

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