Sputnik Афганистан: Президент Афганистана Гани подал в отставку

Ашраф Гани покинул пост президента Афганистана, сообщает 15 августа Sputnik Афганистан со ссылкой на свои источники. Официального подтверждения этой информации ещё нет.



Агентство также сообщает, что, по некоторым данным, для Гани подготовлен самолёт, на котором он сможет беспрепятственно покинуть страну.



РИА Новости со ссылкой на источник передаёт, что Гани уйдёт в отставку, если будет известен его преемник и будет заключено соглашение о мире и выборах в Афганистане. По данным CNN, несколько высокопоставленных чиновников, в том числе советники президента, уже находятся в аэропорту Кабула и ждут вылета.

