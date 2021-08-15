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Sputnik Афганистан: Президент Афганистана Гани подал в отставку

Ашраф Гани покинул пост президента Афганистана, сообщает 15 августа Sputnik Афганистан со ссылкой на свои источники. Официального подтверждения этой информации ещё нет.

Агентство также сообщает, что, по некоторым данным, для Гани подготовлен самолёт, на котором он сможет беспрепятственно покинуть страну.

РИА Новости со ссылкой на источник передаёт, что Гани уйдёт в отставку, если будет известен его преемник и будет заключено соглашение о мире и выборах в Афганистане. По данным CNN, несколько высокопоставленных чиновников, в том числе советники президента, уже находятся в аэропорту Кабула и ждут вылета.

Ранее сообщалось, что формирование временного правительства уже началось, его возглавит бывший начальник МВД Афганистана Али Ахмад Джалали. Глава политического офиса радикального движения «Талибан»* (запрещено в России) в Катаре мулла Барадар станет лидером страны.

«Талибан»*, напомним, 15 августа объявил, что взял под контроль всю территорию Афганистана.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.

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Комментарии (10)

f0ntan
У нас все называется Спутником?
266187825
Ну что , получили целую страну терроризма под боком ? А ведь у них ресурсы не только опиатные, прикиньте если начнут добывать ? Ведь они вроде в чечне головы резали нашим солдатам ? Игилы... Теперь талибы .... Что делать то будем с ними теперь ?
Modest_5e4ce41f7533b
Самый короткий анекдот.
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