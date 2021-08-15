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Девочка, спасшая тонувших детей в Петербурге, получила медаль от Путина

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» Елизавету Шестову, которая в январе 2020 года спасла двух провалившихся под лед детей в Петербурге. Соответствующий указ опубликован 15 августа на официальном портале правовой информации.

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью «За спасение погибавших» <...> Шестову Елизавету Игоревну — учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» город Вышний Волочок Тверской области», — говорится в документе.

Прошлой зимой 16-летняя Елизавета вместе с младшей сестрой приехала в Петербург к родственникам на каникулы и 6 января вытащила двух мальчиков из Дудергофского канала. Девочки шли по мосту и увидели детей в воде. Елизавета отдала сестре телефон и попросила вызвать службу спасения, а сама бросилась на помощь. Вытащить мальчиков она не могла и удерживала их над водой, пока их не заметили прохожие — молодой мужчина и женщина. Они помогли вытащить школьников на берег.

По возвращении домой она получила знак Всероссийского общества спасения на водах и благодарственную грамоту, сообщали «Тверские ведомости».

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Комментарии (6)

hal9000
Че медаль то??..куда с этой медалью побежишь??..дал бы хоть автомобиль..Путин вечно прибедняется..мог бы даже на свою зарплату купить там киа какую нибудь..
Nafanka
Родителей детей привлекли к ответственности за невыполнение родительских обязанностей?! Опека взяла семьи на учёт, чтобы в следующий раз не приходилось людям рисковать своими жизнью и здоровьем из-за родительского разгильдяйства?! Надеюсь, девушка сможет благополучно стать матерью после пребывания в "ледяной купели"...
265984735
Какая «оперативность»! Лётчиков, которые разбили пожарный самолёт в Турции (вместо того, чтобы тушить свои пожары в Сибири или Карелии), наградили на следующий же день.
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