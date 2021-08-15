Президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» Елизавету Шестову, которая в январе 2020 года спасла двух провалившихся под лед детей в Петербурге. Соответствующий указ опубликован 15 августа на официальном портале правовой информации.
«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью «За спасение погибавших» <...> Шестову Елизавету Игоревну — учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» город Вышний Волочок Тверской области», — говорится в документе.
Прошлой зимой 16-летняя Елизавета вместе с младшей сестрой приехала в Петербург к родственникам на каникулы и 6 января вытащила двух мальчиков из Дудергофского канала. Девочки шли по мосту и увидели детей в воде. Елизавета отдала сестре телефон и попросила вызвать службу спасения, а сама бросилась на помощь. Вытащить мальчиков она не могла и удерживала их над водой, пока их не заметили прохожие — молодой мужчина и женщина. Они помогли вытащить школьников на берег.
По возвращении домой она получила знак Всероссийского общества спасения на водах и благодарственную грамоту, сообщали «Тверские ведомости».