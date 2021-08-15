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В России держатся рекордные 800 смертей от коронавируса. Петербург сбавляет обороты

В России за минувшие сутки зафиксировано 816 летальных исходов. В Петербурге — 43.

Рекордная смертность от коронавируса, выше 800 случаев в сутки, продолжает держаться в России. В Петербурге статистика, наоборот, показывает спад.

По данным оперштаба от 15 августа, за минувшие сутки в России за сутки зафиксировано 816 летальных исходов. Из них 43 — в Петербурге. Впервые отметку в 800 умерших за день статистика перешагнула 12 августа и с тех пор ниже не опускалась.

Как писала «Фонтанка», в одной Москве коронавирус покрыл всю избыточную смертность за июль. Умерли за месяц более 6 тысяч человек.

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Комментарии (3)

iphonedimona
Ага, я верю.
Официальные данные об умерших от ковида за сутки:
30 июля - 794
31 июля - 792
1 августа - 789
2 августа - 785
3 августа - 788
4 августа - 790
5 августа - 794
6 августа - 792
И ничего не буду комментировать, просто верьте.
chip1
Регулярные вбросы о короне как рекламный спам, уважаемые люди по всему миру вложили в этот проект кучу бабок и очень не хотят, чтобы денежный поток прекратился...
gencon
Оборотням в погонах надо протащить едро в сентябре, будут ослаблять ограничения. Главный капиталист в погонах радуется, что в 2018м сделал ставку на увеличение численности силовиков, что привело к сокращению мед. персонала. Творят, что хотят, прикрываясь именем дворца
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