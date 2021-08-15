В России держатся рекордные 800 смертей от коронавируса. Петербург сбавляет обороты

Рекордная смертность от коронавируса, выше 800 случаев в сутки, продолжает держаться в России. В Петербурге статистика, наоборот, показывает спад.



По данным оперштаба от 15 августа, за минувшие сутки в России за сутки зафиксировано 816 летальных исходов. Из них 43 — в Петербурге. Впервые отметку в 800 умерших за день статистика перешагнула 12 августа и с тех пор ниже не опускалась.

Как писала «Фонтанка», в одной Москве коронавирус покрыл всю избыточную смертность за июль. Умерли за месяц более 6 тысяч человек.