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В Петербурге около 1600 заболевших. Это минимум за последние 1,5 месяца

В России за сутки выявлено 21 624 случая заражения ковидом

Коронавирусная статистика в Петербурге показала заметное снижение.

За сутки зафиксировано всего 1668 новых случаев заражения инфекцией. Еще накануне было 1823 заболевших за день, следует из данных оперштаба. В последний раз значения порядка 1600 фиксировались в начале июля.

Всего за последние сутки в России выявлено 21 624 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 745 (8,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Больше всего новых заболевших в Москве — 2317. На втором месте Петербург. Следом — Московская область с 1359 заболевшими.

Как писала «Фонтанка», губернатор Александр Беглов считает, что третья волна коронавируса в Петербурге не закончилась. Но в городе уже больше месяца регистрируют постепенное снижение общего числа активных больных COVID-19.

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Комментарии (5)

Константа
За час, что прошел с момента написания статьи, в Москве скоропостижно выздоровели 363 человека штоле? Только что смотрела - было 1954
AleksandrP
А как это - «около 1600», если 1668?
Это скорее «около 1700»:)
vvs_5e4d10c7ecee4
К выборам совсем мало станет, а потом как бы нагрянет новый штамм и завертится карусель с новой силой.
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