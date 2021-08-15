В Петербурге около 1600 заболевших. Это минимум за последние 1,5 месяца

За сутки зафиксировано всего 1668 новых случаев заражения инфекцией. Еще накануне было 1823 заболевших за день, следует из данных оперштаба. В последний раз значения порядка 1600 фиксировались в начале июля.



Всего за последние сутки в России выявлено 21 624 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 745 (8,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Больше всего новых заболевших в Москве — 2317. На втором месте Петербург. Следом — Московская область с 1359 заболевшими.



Как писала «Фонтанка», губернатор Александр Беглов считает, что третья волна коронавируса в Петербурге не закончилась. Но в городе уже больше месяца регистрируют постепенное снижение общего числа активных больных COVID-19.

