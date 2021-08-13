Беглов: Третья волна коронавируса в Петербурге не закончилась

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю число новых случаев заболевания уменьшилось в городе на Неве на 0,97%. Коэффициент распространения инфекции держится стабильно меньше единицы и на 13 августа составил 0,95. За эту неделю было госпитализировано пациентов на 12,7% меньше, чем в предыдущую.



«Уменьшилось число госпитализаций. Мы возвращаем стационары в штатный режим работы. Но третья волна коронавируса не закончилась. Мы начинаем спускаться с очень высокого плато. Насколько успешным и быстрым будет этот процесс, зависит от темпов вакцинации. Мы должны успеть сформировать коллективный иммунитет как можно быстрее, до начала осеннего сезона ОРВИ», — прокомментировал 13 августа губернатор, подчеркнув, что до конца августа к лечению плановых больных вернутся три федеральных стационара.

