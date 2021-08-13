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Беглов: Третья волна коронавируса в Петербурге не закончилась

Губернатор Александр Беглов заявил, что третья волна коронавируса из Петербурга не уходила, но отметил, в городе уже больше месяца регистрируют постепенное снижение общего числа активных больных COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю число новых случаев заболевания уменьшилось в городе на Неве на 0,97%. Коэффициент распространения инфекции держится стабильно меньше единицы и на 13 августа составил 0,95. За эту неделю было госпитализировано пациентов на 12,7% меньше, чем в предыдущую.

«Уменьшилось число госпитализаций. Мы возвращаем стационары в штатный режим работы. Но третья волна коронавируса не закончилась. Мы начинаем спускаться с очень высокого плато. Насколько успешным и быстрым будет этот процесс, зависит от темпов вакцинации. Мы должны успеть сформировать коллективный иммунитет как можно быстрее, до начала осеннего сезона ОРВИ», — прокомментировал 13 августа губернатор, подчеркнув, что до конца августа к лечению плановых больных вернутся три федеральных стационара.

Петербург тем временем стремится к коллективному иммунитету. На 13 августа первично привито 1,39 млн человек. Полностью завершили процедуру — 1,2 млн.

«Мы продолжаем наращивать темпы вакцинации. Сейчас развернуто 159 основных пунктов. Горожане также могут привиться в 43 мобильных пунктах. Практически при каждой поликлинике организована работа выездных бригад в социальные учреждения», — доложил Беглов заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее Беглов заявил, что Петербургу нужно готовиться к новой — четвертой — волне COVID-19. Спасет от подъема заболеваемости только коллективный иммунитет.

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Комментарии (7)

Владислав М
Когда уже губернатор займётся своими прямыми обязанностями, а не будет подменять собой комитет по здравоохранению?
266081655
Беглов он врать не будет... Не такой он человек... Да-да-да он врать не будет....
Mash
Да впишите уже всем в кварплату по вакцине и распускайте это шапито. Закрывайте для вида выборочно, на кого больше жалоб, запустите актера эпелепсика, скажите что в их баре/кафе/магазине больше всего вероятность была заразиться, закроете на обеззараживание и карантин всех продавцов, хозяев… побольше статей на запад о таком выпускайте, отчитывайтесь как упдшками за полученное бабло, можете вообще шоу Трумена снять для правдоподобности. Всем и так все понятно, сам г-н Шваб уже во всем признался, а вы комедию ломаете.
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