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Из-под завалов на Гаити достают детей, жертв уже больше 200

Число людей, погибших в результате землетрясения в Гаити, возросло до 227. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление гражданской обороны страны.

«Число жертв землетрясения увеличилось и составило 227 погибших, в том числе 158 на юге; сотни пострадавших и пропавших без вести. Первые мероприятия, проведенные как профессиональными спасателями, так и населением, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых», — говорится в заявлении управления. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил, что объявит в стране чрезвычайное положение.

Землетрясение разрушило десятки тысяч домов, из-под завалов продолжают доставать людей.

Утром 14 августа у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Ле-Ке с населением 125 тысяч человек, очаг — на глубине около 10 километров.

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Комментарии (1)

Владислав М
Не удивительно. При таком качестве строений в сейсмоопасной зоне иного быть и не могло. Кто строил качественно и правильно, у тех дома устояли.
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