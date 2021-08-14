Число людей, погибших в результате землетрясения в Гаити, возросло до 227. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление гражданской обороны страны.
«Число жертв землетрясения увеличилось и составило 227 погибших, в том числе 158 на юге; сотни пострадавших и пропавших без вести. Первые мероприятия, проведенные как профессиональными спасателями, так и населением, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых», — говорится в заявлении управления. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил, что объявит в стране чрезвычайное положение.
Землетрясение разрушило десятки тысяч домов, из-под завалов продолжают доставать людей.
Утром 14 августа у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Ле-Ке с населением 125 тысяч человек, очаг — на глубине около 10 километров.