Премьер-министр Ариэль Генри назвал произошедшее «сильным землетрясением» и подтвердил жертвы среди мирного населения. По последним данным, погибли 29 человек. В соцсетях публикуют кадры, снятые в первые минуты после катаклизма.

Землетрясение магнитудой 7,2, за которым последовала серия подземных толчков, произошло 14 августа примерно в 150 километрах к западу от столицы Порт-о-Пренс, сообщает Reuters .

В результате удара стихии здания на юго-западе Гаити «превратились в руины». Многие жители региона покинули свои дома, опасаясь обрушения.

Почти 10 лет назад страна столкнулась с землетрясением магнитудой 7 баллов. В результате погибли 222 570 человек.



Республику сотрясают не только природные катаклизмы, но и политические. В июне на Гаити убили президента Жовенеля Моиза.

