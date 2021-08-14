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На Гаити произошло сильное землетрясение. Здания в руинах, десятки человек погибли

На западе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение магнитудой 7,2, за которым последовала серия подземных толчков, произошло 14 августа примерно в 150 километрах к западу от столицы Порт-о-Пренс, сообщает Reuters.

Премьер-министр Ариэль Генри назвал произошедшее «сильным землетрясением» и подтвердил жертвы среди мирного населения. По последним данным, погибли 29 человек. В соцсетях публикуют кадры, снятые в первые минуты после катаклизма.

В результате удара стихии здания на юго-западе Гаити «превратились в руины». Многие жители региона покинули свои дома, опасаясь обрушения.

Почти 10 лет назад страна столкнулась с землетрясением магнитудой 7 баллов. В результате погибли 222 570 человек.

Республику сотрясают не только природные катаклизмы, но и политические. В июне на Гаити убили президента Жовенеля Моиза.

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Комментарии (3)

266081655
Гаити... Нищета... Землетресения.... Бэби-док.... Тонтон-макуты....
Иван 2пырьев
Доминикана как? мне туда скоро лететь!
Maxic_84
Просто проклятая страна:(. Нищета жуткая и ещё землетрясения регулярно. На другой половине острова Доминиканская республика и там все гораздо лучше.
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