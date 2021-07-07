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Импичмент по-гаитянски. Президента Моиза застрелили прямо в его доме

Президент Гаити умер после нападения неизвестных на его резиденцию

Глава правительства Гаити Жозеф Жут объявил о смерти президента Жовенеля Моиза. «Резиденция президента республики Жовенеля Моиза подверглась нападению около часа ночи в среду. Он получил смертельное ранение», — говорится 7 июля в заявлении Жута.

Личности нападавших не установлены, однако известно, что они говорили по-испански, хотя он не является официальным языком Гаити. Первая леди была ранена, однако смогла выжить.

Правительство республики назвало нападение «бесчеловечным и варварским».

Жовенель Моиз — известный в Гаити бизнесмен. В 2015 году тогдашний президент Гаити Мишель Мартейи назначил его преемником. Моиз стал кандидатом на пост главы республики от либеральной партии PHTK. Бизнесмен смог занять первую строчку в первом туре, однако его соперник Жюд Селестен не признал итоги, что вылилось в массовые протесты. На повторных выборах Моиз заручился поддержкой более половины избирателей. Страну он возглавил в феврале 2017-го.

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Комментарии (13)

Rovesnik_Kommunizma
А где это?
"А, впрочем, наплевать - все там будем"
(с) Д.Мережковский, Царство Зверя.
AlBerkut
Лукашонка срочно закрывает всех понимающих по испански😉😂
CET
Может пригласить этих, что там замочили, к нам ...
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