Импичмент по-гаитянски. Президента Моиза застрелили прямо в его доме

Глава правительства Гаити Жозеф Жут объявил о смерти президента Жовенеля Моиза. «Резиденция президента республики Жовенеля Моиза подверглась нападению около часа ночи в среду. Он получил смертельное ранение», — говорится 7 июля в заявлении Жута.



Личности нападавших не установлены, однако известно, что они говорили по-испански, хотя он не является официальным языком Гаити. Первая леди была ранена, однако смогла выжить.



Правительство республики назвало нападение «бесчеловечным и варварским».



Жовенель Моиз — известный в Гаити бизнесмен. В 2015 году тогдашний президент Гаити Мишель Мартейи назначил его преемником. Моиз стал кандидатом на пост главы республики от либеральной партии PHTK. Бизнесмен смог занять первую строчку в первом туре, однако его соперник Жюд Селестен не признал итоги, что вылилось в массовые протесты. На повторных выборах Моиз заручился поддержкой более половины избирателей. Страну он возглавил в феврале 2017-го.

