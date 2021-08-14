ВАЗ и «Фольксваген» столкнулись около 17 часов 14 августа на дороге у деревни Пудость в Гатчинском районе Ленобласти.
Как сообщает 47news со ссылкой на дорожную полицию и ГУ МЧС, пострадали четверо мужчин в возрасте 31, 32, 45 и 68 лет. Людей зажало в машине, 45-летнего мужчину извлекали спасатели.
В группе «Авто Гатчина» «ВКонтакте» очевидцы рассказывают, что сначала на помощь пострадавшим пришли проезжавшие мимо автомобилисты. Они выводили людей из смятых машин, кто-то кричал и стонал. «Это очень страшно. Муж выламывал монтажкой двери, чтобы вытащить зажатых в авто людей», — рассказывает Мария. «Это сразу после поворота на Мыза-Ивановку в сторону Кипени, напротив Кивеннапы. Проезжала мимо, выглядит просто ужасно. Господи, хоть бы все были живы», — пишет Ирина.