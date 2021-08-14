Прорывов нет, воды — тоже. «Теплосеть» вернула жителям Кораблестроителей кипяток, но в УК об этом не знают

Жильцы дома на Кораблестроителей, 37В, обрывают телефоны служб, температура воды не меняется, в «Теплосети» заверяют, что аварий уже нет.



Очередное письмо от жителей Васильевского острова пришло в редакцию «Фонтанки» 14 августа. «Горячей воды нет. Кораблестроителей, 37В», — лаконично сообщил Дмитрий. Срок испытаний в его доме: 27 июля — 9 августа.



«В УК всегда говорят, что все вопросы к «Теплосети», и они никаких сроков не знают. Дежурному «Теплосети» по номеру 688–46–46 раз десять, наверное, звонил, один раз дозвонился полчаса назад. Оператор сказал, что завтра включат воду, но после того, как я уточнил, уверен ли он в этом, он ответил, что ничего не гарантирует», — рассказывает Дмитрий.

