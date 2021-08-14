Прорывов нет, воды — тоже. «Теплосеть» вернула жителям Кораблестроителей кипяток, но в УК об этом не знают

Жильцы дома на Кораблестроителей, 37В, обрывают телефоны служб, температура воды не меняется, в «Теплосети» заверяют, что аварий уже нет.
Очередное письмо от жителей Васильевского острова пришло в редакцию «Фонтанки» 14 августа. «Горячей воды нет. Кораблестроителей, 37В», — лаконично сообщил Дмитрий. Срок испытаний в его доме: 27 июля — 9 августа.
«В УК всегда говорят, что все вопросы к «Теплосети», и они никаких сроков не знают. Дежурному «Теплосети» по номеру 688–46–46 раз десять, наверное, звонил, один раз дозвонился полчаса назад. Оператор сказал, что завтра включат воду, но после того, как я уточнил, уверен ли он в этом, он ответил, что ничего не гарантирует», — рассказывает Дмитрий.
После испытаний теплоэнергетики ремонтируют выявленные дефекты, проводят диагностику и совместно с сотрудниками жилищных организаций подключают потребителей. По данным на пять часов вечера, подача ГВС по адресу Кораблестроителей, 37В, обеспечена. Со стороны «Теплосети» вода есть, подтвердили в компании.
Четырнадцатиэтажка находится под управлением «Дом СПб». Там поток звонящих отсекают автоматизированным ответом: «По Василеостровскому району после подключения многочисленные разрывы на теплотрассе, отключена горячая вода до устранения аварии». Тех, кого такой ответ не удовлетворил, примерно тем же приветствует диспетчер, который не может конкретизировать обтекаемое «до устранения аварии».
В паблике «ВКонтакте» «Дом СПб» также прописывает ждать, но уже с отсылкой к Жилищному комитету, который «информирует о продолжении испытаний теплосетей». Предельный срок отключений в 14 суток утверждён протоколом заседания правительства, но при согласовании с администрацией Городская межведомственная комиссия по подготовке и проведению отопительного сезона может его растянуть.
Об отсутствии горячей воды в районных пабликах сообщают также жители Наличной, 3/21, 48, 9-й линии В.О., 66, Кораблестроителей, 35, 16/1. В доме №46 по той же улице вода пошла накануне — чёрная. Пока спускали, закончилась. Список тех, кто продолжает пользоваться бойлером или чайниками, постепенно сокращается. Так, пишут, что коммунальные блага под конец рабочей недели вернулись на Морскую набережную, 17, и на Наличную, 9.
О проблемах с горячим водоснабжением для принятия неотложных мер «Теплосеть» просит сообщать дежурному по телефону: 688–46–46 или в дежурную службу 4-го эксплуатационного района: +7 921 919–33–82.