Испытания теплосетей на Васильевском острове продолжились на нервах жителей

Трубы на Васильевском острове в Петербурге проверили на прочность и плотность, ремонт выявленных дефектов продолжается. Ожидание горячей воды в некоторых домах идёт на третью неделю.



«Начиная с 26 июля в Василеостровском районе (а именно на намывных территориях) было плановое отключение горячей воды до 8 августа. Но воду до сих пор не дали, и никто не может дать комментарий по поводу сроков устранения», — написала «Фонтанке» читательница Наталья 10 августа.

Перекличку в районных пабликах объявили ещё накануне. Средний проспект В.О., 11, 8-я, 6-я, 12-я, 19-я линии — дали, некоторые хвастаются, что горячая вода пошла час в час. На Карташихиной потекло тонкой струйкой, на Мичманской включили и отклчили. На 14-й линии у одних идёт, но воняет, другие, пока ждали горячую, остались без холодной.