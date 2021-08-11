Испытания теплосетей на Васильевском острове продолжились на нервах жителей

Трубы на Васильевском острове в Петербурге проверили на прочность и плотность, ремонт выявленных дефектов продолжается. Ожидание горячей воды в некоторых домах идёт на третью неделю.
«Начиная с 26 июля в Василеостровском районе (а именно на намывных территориях) было плановое отключение горячей воды до 8 августа. Но воду до сих пор не дали, и никто не может дать комментарий по поводу сроков устранения», — написала «Фонтанке» читательница Наталья 10 августа.
Перекличку в районных пабликах объявили ещё накануне. Средний проспект В.О., 11, 8-я, 6-я, 12-я, 19-я линии — дали, некоторые хвастаются, что горячая вода пошла час в час. На Карташихиной потекло тонкой струйкой, на Мичманской включили и отклчили. На 14-й линии у одних идёт, но воняет, другие, пока ждали горячую, остались без холодной.
С сухими кранами остались на Гаванской улице, 16. «Воды нет. Люди в космос летают много лет, а мы летом моемся в тазах», — пишет жительница дома Екатерина. — Вот уж встали с колен так встали, нечего сказать».
Опочинина, 21, Наличная 36/3, Кораблестроителей, 23/1, 46, 16/1, — перечисляют адреса в группе «Живём на Васильевском». Согласно графику «Теплосети», который можно посмотреть на сайте компании, срок отключения горячей воды с 27 июля по 9 августа.
«В ходе подготовки к отопительному сезону специалистами предприятия в усиленном режиме ведутся ремонтные работы на дефектах, выявленных при гидравлических испытаниях в Василеостровском районе. Работы осложнены наличием множества коммуникаций, находящихся рядом», — сообщают в «Теплосети».
В компании уточнили, что обратились в УК с просьбой известить теплоэнергетиков, если отсутствует давление или циркуляция в трубах. Как объясняют, без воды некоторые здания могут оставаться также из-за закрытой схемы теплоснабжения. Тех, кто до сих пор вынужден греть воду в чайниках, просят звонить по телефону дежурной службы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»: + 7 (812) 688–46–46.