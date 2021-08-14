На аэродроме Горская появятся музей и вертолётная площадка

Аэродром Горская, расположенный в курортном районе Петербурга, будут развивать в нескольких направлениях. Губернатор города Александр Беглов поддержал концепцию в ходе обсуждения на фестивале «Небо России» 14 августа.
На территории аэродрома планируются зоны парашютного и парамоторного спорта, беспилотных летательных аппаратов, авиамоделизма — в рамках молодёжных проектов. Будет реконструирована взлётно-посадочная полоса и построена вертолётная площадка.
В дальнейших планах — музей воздухоплавания. Западный военный округ передал аэродрому военную технику, и выставку под открытым небом сделают постоянно действующей.