Когда именно произошёл скверный поход, пока неясно. Камерами мемориал не оборудован. По предварительным данным, в надгробные плиты стреляли минимум трижды, деревянный крест повален, с вершины обелиска сорвана и отброшена звезда.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 августа, об осквернении могил павших в Великой Отечественной войне солдат полиции накануне около десяти часов утра сообщила сотрудница Гончаровского сельского поселения. По её словам, первоначальный вид утратили крест и тридцать пять надгробных плит на братском кладбище в поселке Барышево у шлюза Гремучий.

«На плитах сквозные отверстия. Сами они небольшие — полметра на полметра, толщина сантиметра три. Но отдыхающие на базе отдыха неподалеку шума не слышали. А крест повалили и, видимо, топтали. Даже не знаю, что это за уроды могут быть такие, откуда взялись — непонятно», — рассказал 47news глава администрации Гончаровского поселения Андрей Симонов. Он добавил, что восстановить гранитные плиты и крест планируется до конца года.



В Следственном комитете Ленобласти возбудили уголовное дело по статье 243.4 УК — «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений», расследование взяла на контроль прокуратура. Уголовную ответственность за уничтожение и повреждение воинских захоронений ввели весной прошлого года. В Ленобласти к ней обращаются второй раз за лето.

В СК уточнили, что в Барышево установлен обелиск и надгробные таблички, на которых имеются надписи о захоронении бойцов 248-й отдельной истребительной противотанковой дивизии (погибли в 1944 году) и 23-й армии (погибли в 1941 году). Всего 48 могил.

