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Число госпитализаций в Петербурге продолжается снижаться

На лечение в стационарах с COVID-19 и пневмониями поступило 273 человека. Об этом 14 августа сообщается в «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб».

Накануне показатель госпитализации опустился ниже 300 человек в сутки впервые за несколько дней. Тогда зафиксировали 276 человек. Позавчера их было 305, а 11 августа — 300.

Из 6 777 развернутых коек в Петербурге свободны 40,14 %. В реанимации находятся 496 человек. На ИВЛ — 216.

В городе закончили цикл вакцинации 1 222 113 человек.

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Комментарии (4)

266200794
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой.. Живу одна, попросить помощи особо не у кого..

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340
lenaF
Когда число госпитализаций снижается, а число смертей растёт, как это происходит в Петербурге, судя по публикуемой Фонтанкой статистике, это что значит? Что не хватает ковидных коек, и тяжелым больным отказывают в госпитализации? Что больных госпитализируют слишком поздно, и врачам не удается их спасти? Что обширное поражение легких развивается слишком быстро, и больных просто не успевают госпитализировать?
264527831
Ну только что гундосили о росте заболеваемости, теперь снижается госпитализация, видимо осложнения от препарата у журналиста.
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