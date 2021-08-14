Число госпитализаций в Петербурге продолжается снижаться

Накануне показатель госпитализации опустился ниже 300 человек в сутки впервые за несколько дней. Тогда зафиксировали 276 человек. Позавчера их было 305, а 11 августа — 300.



Из 6 777 развернутых коек в Петербурге свободны 40,14 % . В реанимации находятся 496 человек. На ИВЛ — 216.

