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На юг России надвигается природный апокалипсис: небывалые ливни, град и смерчи

Российский юг и часть Северного Кавказа столкнутся с ухудшением погоды. Как заявил 13 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сильные ливни и грозы с градом прогнозируются в Сочи, Крыму, Ростовской, Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Эвенкийском районе Красноярского края в субботу и воскресенье. При этом в Крыму ситуация будет особенно сложной.

«В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди — выпадет более 50 мм. Для Крыма это небывалые дожди, причем они будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 м/с. В Краснодарском крае будет опасность формирования смерчей над морем», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ливни на Кубани начались в ночь на 13 августа. Худшая ситуация — в Темрюкском районе. В связи с непогодой в Краснодарском крае открыли 16 пунктов временного размещения жителей. Они смогут вместить до 1,5 тыс. человек. В четырёх муниципалитетах Кубани введен режим ЧС. Порядка тысячи детей эвакуированы из подтопленных оздоровительных лагерей.

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Комментарии (4)

rybalka
А почему именно апокалипсис, а не армагеддон, к примеру? Тоже хорошее, непонятное слово....
265055770
Все и так в Москву переезжают.
xepnuminu
пока не поздно, надо переселять людей на север.
мурманская область пустая совсем.
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