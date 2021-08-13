На юг России надвигается природный апокалипсис: небывалые ливни, град и смерчи

Российский юг и часть Северного Кавказа столкнутся с ухудшением погоды. Как заявил 13 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сильные ливни и грозы с градом прогнозируются в Сочи, Крыму, Ростовской, Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Эвенкийском районе Красноярского края в субботу и воскресенье. При этом в Крыму ситуация будет особенно сложной.



«В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди — выпадет более 50 мм. Для Крыма это небывалые дожди, причем они будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 м/с. В Краснодарском крае будет опасность формирования смерчей над морем», — цитирует Вильфанда ТАСС.

