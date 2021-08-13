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Около тысячи детей эвакуированы из затопленных из-за ливней лагерей на Кубани

Около тысячи детей были эвакуированы из четырех оздоровительных лагерей на Кубани из-за подтоплений, вызванных ливнями. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

330 человек эвакуировано из лагеря «Северянка» Темрюкского района, 332 — из анапского «Огонька», 45 — из «Ровесника» и 225 — из «Лебяжьего берега» в Славянском районе. В экстренном ведомстве отмечают, что питание детей организовано на должном уровне.

Ливни на Кубани начались в ночь на 13 августа. Худшая ситуация — в Темрюкском районе. В связи с непогодой в Краснодарском крае открыли 16 пунктов временного размещения жителей. Они смогут вместить до 1,5 тыс. человек. Подробнее о подтоплениях на Кубани читайте на «Фонтанке».

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