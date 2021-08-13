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Переезд петербургского порта в Усть-Лугу оценили более чем в 100 млрд рублей

Перенос мощностей Большого порта Санкт-Петербурга в Усть-Лугу может обойтись в 110 млрд рублей. Как пишет 13 августа РБК, такие расчеты представил «Трансмашхолдинг» Андрея Бокарева на совещании в Минтрансе.

Суммарно весь проект переезда порта оценили в 550 млрд рублей — в эту сумму входят расходы на застройку освободившихся территорий жильем и коммерческой недвижимостью. РБК уточняет, что подсчеты ТМХ производил следующим образом: грузооборот стивидоров (владельцев терминалов) составлял от 55,2 млн т до 55,6 млн т в 2020 году — это максимальное значение за последние шесть лет. 56 млн т ТМХ умножил на стоимость тонны проектной мощности аналогичных портов (на основе данных Росморречфлота) и получил 110 млрд руб. Затраты надеются покрыть за счет реализации девелоперских проектов на территории площадью около 600 га.

Андрей Бокарев обратился к Владимиру Путину в марте 2021 года с предложением вывести мощности петербургского порта за пределы города. Позже сам Бокарев говорил, что окончательного решения по проекту стоит ждать не ранее конца года. Подробнее о возможном переносе порта читайте на 47news.

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Комментарии (14)

killbeachtrash
Оборот порта очень резко сократился.Это уже не секрет. Приятель получал зарплату в СКВ ( сетевик IT), потом в рублях по выросшему курсу ( считай в 2 раза ниже)...а теперь вообще сократили его и многих.
Karl_Ivanovich
Уже Петра Великого вспомнили и что бы он хотел и сделал придумали.
Он если бы знал сколько будет земля в его Парадизе стоить - сам бы её продавать стал.
А серьёзно - простая продажа земли существующего порта "отобьёт" все затраты по его переносу на новое место вместе с подъездными путями, терминалами, складами и причалами.
Причём весь порт рушить вряд ли будут - там ведь и пассажирский кластер присутствует, который нуждается в улучшении и модернизации.
265107892
А с какого Минтранс устраивает совещания по инициативе частного лица?
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