Переезд петербургского порта в Усть-Лугу оценили более чем в 100 млрд рублей

Перенос мощностей Большого порта Санкт-Петербурга в Усть-Лугу может обойтись в 110 млрд рублей. Как пишет 13 августа РБК, такие расчеты представил «Трансмашхолдинг» Андрея Бокарева на совещании в Минтрансе.



Суммарно весь проект переезда порта оценили в 550 млрд рублей — в эту сумму входят расходы на застройку освободившихся территорий жильем и коммерческой недвижимостью. РБК уточняет, что подсчеты ТМХ производил следующим образом: грузооборот стивидоров (владельцев терминалов) составлял от 55,2 млн т до 55,6 млн т в 2020 году — это максимальное значение за последние шесть лет. 56 млн т ТМХ умножил на стоимость тонны проектной мощности аналогичных портов (на основе данных Росморречфлота) и получил 110 млрд руб. Затраты надеются покрыть за счет реализации девелоперских проектов на территории площадью около 600 га.

