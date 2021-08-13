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«Только убеждения и объяснения». Омбудсмен Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников

Кузнецова считает, что детей нельзя принуждать делать прививку от COVID-19

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова 13 августа заявила, что является противником принудительной вакцинации от COVID-19.

«Во-первых, что хочется сказать точно и определенно: безусловно, мы против всяческой принудительной вакцинации, не только школьников и детей несовершеннолетних, но и всех, независимо от возраста. Никакой принудительной вакцинации, только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо», — приводит ее слова РИА Новости.

Омбудсмен отметила, что «никаких санкций» к непривитым от COVID-19 детям и школьникам применяться не должно. Кузнецова призвала создать все условия для очного обучения.

«Все пойдут в школу, очень важно, чтобы все пошли в школу и никакого дистанционного образования. Только очная форма обучения, и здесь нужно создать для этого все условия, этой цели надо добиваться», — сказала она.

Клинические исследования вакцины «Спутник V» на детях начались в Москве 5 июня. Участие в них принимают подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября.

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Комментарии (9)

266157810
А кого убеждать они собрались и кому объяснять? Детям, за которых принимают решение родители? Или как в Финляндии разрешат детям самим решать (что незаконно)? Родители имеют однозначное мнение насчет укалывания детей - пусть только сунутся со своей жижей, порвём за детей!!! В переуколотых Израиле и Британии растут и заболеваемость и смертность - ну почему не замечают-то эти графики?!!
Мillemelle
может лучше учить школьников будем? а не перекладывать на родителей обязанность школы? и свои убеждения оставьте при себе.
SNOW
Это вопрос терминологии, все зависит от того как трактовать ту или иную фразу в зависимости от требований исторического момента.
к примеру выражение "только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо" может означать что угодно, в том числе "нехрен с ними разговаривать и объяснять, еще мы всякое г***о тут уговаривать будем"
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