«Только убеждения и объяснения». Омбудсмен Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников

«Во-первых, что хочется сказать точно и определенно: безусловно, мы против всяческой принудительной вакцинации, не только школьников и детей несовершеннолетних, но и всех, независимо от возраста. Никакой принудительной вакцинации, только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо», — приводит ее слова РИА Новости.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова 13 августа заявила, что является противником принудительной вакцинации от COVID-19.

Омбудсмен отметила, что «никаких санкций» к непривитым от COVID-19 детям и школьникам применяться не должно. Кузнецова призвала создать все условия для очного обучения.



«Все пойдут в школу, очень важно, чтобы все пошли в школу и никакого дистанционного образования. Только очная форма обучения, и здесь нужно создать для этого все условия, этой цели надо добиваться», — сказала она.



Клинические исследования вакцины «Спутник V» на детях начались в Москве 5 июня. Участие в них принимают подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября.