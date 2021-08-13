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Налоговая банкротит баскетбольный «Спартак» из Петербурга

В арбитражный суд поступил банкротный иск от Межрайонной инспекции № 25 ФНС по Петербургу к АНО «Мужской баскетбольный клуб «Спартак» (МБК «Спартак»). Ранее организация готовила себе запасной аэродром в Ленобласти.

Информация в базе арбитража зарегистрирована накануне, 12 августа. Сумма, указанная в иске, составляет 640 тысяч рублей.

Клуб пропустил предыдущий сезон в Суперлиге-1 из-за финансовых трудностей. В прошлом году 47news обратили внимание на то, что в Луге зарегистрировано АНО «Баскетбольный клуб «Спартак» Ленинградской области», среди учредителей которого есть и МБК «Спартак». Собеседники издания признавались, что у клуба много долгов, и новая структура учреждена «на всякий случай»: «Если станет совсем плохо, то не исключён вариант с переездом».

В учредителях АНО «Мужской баскетбольный клуб «Спартак» значились Евгения Кондрашина (вдова прославленного тренера Владимира Кондрашина), а также Александра Овчиннникова, вдова баскетболиста Александра Белова. Евгения Кондрашина скончалась в 2020 году, а в июле 2021-го умер и ее сын Юрий. О семье великого баскетбольного тренера читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

266081655
В советские времена был популярный лозунг: "О, спорт! Ты-мир!"
Теперь он будет звучать так: "О, спорт! Ты-бизнес!"
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