Налоговая банкротит баскетбольный «Спартак» из Петербурга

В арбитражный суд поступил банкротный иск от Межрайонной инспекции № 25 ФНС по Петербургу к АНО «Мужской баскетбольный клуб «Спартак» (МБК «Спартак»). Ранее организация готовила себе запасной аэродром в Ленобласти.

Информация в базе арбитража зарегистрирована накануне, 12 августа. Сумма, указанная в иске, составляет 640 тысяч рублей.



Клуб пропустил предыдущий сезон в Суперлиге-1 из-за финансовых трудностей. В прошлом году 47news обратили внимание на то, что в Луге зарегистрировано АНО «Баскетбольный клуб «Спартак» Ленинградской области», среди учредителей которого есть и МБК «Спартак». Собеседники издания признавались, что у клуба много долгов, и новая структура учреждена «на всякий случай»: «Если станет совсем плохо, то не исключён вариант с переездом».

