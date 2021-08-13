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Российская экономика во втором квартале выросла на 10,3% к показателям разгара пандемии

ВВП России во втором квартале 2021 года вырос на 10,3% к аналогичному периоду 2020 года и на 1,7% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Это следует из предварительной оценки Росстата, опубликованной 13 августа.

Как сообщает статистическое ведомство, опираясь на данные оперативной отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики, пассажирооборот во втором квартале вырос на 250%, услуги по водоснабжению и водоотведению, сбору и утилизации отходов, загрязнений увеличились на 30,2%, розничный товарооборот — на 23,5%, а оптовый — на 19,8%. Объем обрабатывающих производств в годовом выражении вырос на 11,4%, строительной отрасли — на 10,7%, грузооборота — на 9,9%. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 7,8%.

В аналогичном квартале 2020 года пандемия обрушила ВВП страны на 8% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Уточненную оценку ВВП за второй квартал текущего года представят 10 сентября. Ранее ведомство уточнило оценку за первый квартал — российская экономика за этот период упала на 0,7% год к году.

По итогам 2020 года российская экономика упала на 3,1%, что стало самым значительным снижением за последние 11 лет.

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Комментарии (7)

Wert
Где?
266098315
Это не экономика выросла. Это дрессированная статистика выросла!
Mickey
А по сравнению с 1913 годом?
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