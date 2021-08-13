Российская экономика во втором квартале выросла на 10,3% к показателям разгара пандемии

ВВП России во втором квартале 2021 года вырос на 10,3% к аналогичному периоду 2020 года и на 1,7% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Это следует из предварительной оценки Росстата, опубликованной 13 августа.



Как сообщает статистическое ведомство, опираясь на данные оперативной отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики, пассажирооборот во втором квартале вырос на 250%, услуги по водоснабжению и водоотведению, сбору и утилизации отходов, загрязнений увеличились на 30,2%, розничный товарооборот — на 23,5%, а оптовый — на 19,8%. Объем обрабатывающих производств в годовом выражении вырос на 11,4%, строительной отрасли — на 10,7%, грузооборота — на 9,9%. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 7,8%.

