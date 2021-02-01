ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%. Это самое значительное падение с 2009 года

Крупные потери вызваны пандемией коронавируса. Сильнее всего ее последствия отразились на ВВП гостиниц и ресторанов (-24,1%), учреждений культуры и спорта (-11,4%), предприятий транспорта (-10,3%), управляющих компаний (-7,1%) и организаций, оказывающих прочие услуги населению (-6,8%). Из-за невыгодных условий экспорта и низких цен на энергоресурсы, ВВП добывающей промышленности снизился на 10,2%.

Как 1 февраля сообщает Росстат, в текущих ценах ВВП страны составил 106,6 трлн рублей. Падение к прошлому году составило 3,1%, что на 0,7% меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития. Однако падение в 2020 году стало самым значительным с 2009 года, когда ВВП снизился на 7,8%.

При этом ВВП ряда отраслей вырос в пандемию. Добавленная стоимость компаний, работающих в сфере финансов и страхования, увеличилась на 7,9% из-за повышенного спроса на их услуги. ВВП водоснабжающих и утилизирующих отходы предприятий поднялся на 6,2%, а показатель компаний, обеспечивающих электроэнергией, газом и паром — на 3,9%.

Расходы домохозяйств на товары и услуги по сравнению с 2019 годом снизились на 8,6%. В ведомстве это связали с падением спроса преимущественно на непродовольственные товары и услуги. Конечное потребление сектора Госуправления и НКО выросло на 3,9% к 2019 году, прежде всего из-за увеличения расходов россиян на здравоохранение и другие товары и услуги, связанные с борьбой с COVID-19, сообщает Росстат.

Доля чистого экспорта в структуре ВВП сократилась с 7,6% до 4,8% в годовом выражении из-за падения индексов цен на экспортируемые товары. По данным ФТС, за январь-ноябрь они упали на 20,5%. Также с 11,3% до 10,9% сократилась доля чистых налогов на производство и импорт за счет сокращения налоговых поступлений во время пандемии. При этом доля оплаты труда в структуре ВВП выросла c 46,3% до 49,5%. В Росстате считают, что одна из причин этого — увеличение объема выплат работникам здравоохранения за борьбу с коронавирусом.