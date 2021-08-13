Родители опознали студента из Петербурга, погибшего в Турции

Тело погибшего в Турции 20-летнего студента из Петербурга Макара Рагина, поиски которого шли на протяжении двух недель, опознано. Его готовятся отправить на родину, об этом сообщили 13 августа в генконсульстве РФ в Стамбуле.



«Родители опознали тело сына. Готовится его репатриация», — сказал представитель дипмиссии.



Тело Рагина было найдено на Принцевых островах, рядом обнаружили фотокопию паспорта. Молодой человек прилетел в Стамбул 16 июля и вечером 29 июля должен был сесть на самолёт в Вильнюс, где жил в последнее время.

