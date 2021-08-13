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Родители опознали студента из Петербурга, погибшего в Турции

Тело погибшего в Турции 20-летнего студента из Петербурга Макара Рагина, поиски которого шли на протяжении двух недель, опознано. Его готовятся отправить на родину, об этом сообщили 13 августа в генконсульстве РФ в Стамбуле.

«Родители опознали тело сына. Готовится его репатриация», — сказал представитель дипмиссии.

Тело Рагина было найдено на Принцевых островах, рядом обнаружили фотокопию паспорта. Молодой человек прилетел в Стамбул 16 июля и вечером 29 июля должен был сесть на самолёт в Вильнюс, где жил в последнее время.

За день до возвращения он вышел из отеля, собираясь съездить на Принцевы острова, и больше не вернулся. Связи с ним не было, документы, вещи и ноутбук остались в отеле, рассказывал «Фонтанке» отец молодого человека. Последний раз Макар попал в поле зрения уличной камеры рядом с гостиницей 28 июля.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты./ 2202 2003 7520 0340.
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