В Стамбуле нашли мёртвым студента из Петербурга, пропавшего две недели назад

Тело молодого человека обнаружили на Принцевых островах, где ведутся поиски пропавшего в конце июля студента из Петербурга Макара Рагина. Рядом найдена фотокопия паспорта.
Как сообщили в генконсульстве России в Стамбуле 10 августа, тело молодого мужчины нашли в море в районе скал у острова Бургазада, полиция смогла добраться до указанного места только морским путём. Проверив окрестности, правоохранители отыскали сумку, в которой была фотокопия паспорта Макара Рагина.
«Тело было идентифицировано как принадлежащее ему и направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы», - приводит РИА Новости сообщение генконсульства. Собеседник агентства уточнил, что опознание пока не проводилось.
Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и вечером 29 июля должен был сесть на самолёт в Вильнюс, где жил в последнее время. За день до возвращения он вышел из отеля, собираясь съездить на Принцевы острова, и больше не вернулся. Связи с ним не было, документы, вещи и ноутбук остались в отеле, рассказывал «Фонтанке» отец молодого человека. Последний раз Макар попал в поле зрения уличной камеры рядом с гостиницей 28 июля.