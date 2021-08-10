В Стамбуле нашли мёртвым студента из Петербурга, пропавшего две недели назад

Тело молодого человека обнаружили на Принцевых островах, где ведутся поиски пропавшего в конце июля студента из Петербурга Макара Рагина. Рядом найдена фотокопия паспорта.



Как сообщили в генконсульстве России в Стамбуле 10 августа, тело молодого мужчины нашли в море в районе скал у острова Бургазада, полиция смогла добраться до указанного места только морским путём. Проверив окрестности, правоохранители отыскали сумку, в которой была фотокопия паспорта Макара Рагина.

«Тело было идентифицировано как принадлежащее ему и направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы», - приводит РИА Новости сообщение генконсульства. Собеседник агентства уточнил, что опознание пока не проводилось.