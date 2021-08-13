BBC: Сына Каддафи могут арестовать из-за связей с ЧВК Вагнера

Ливийская прокуратура выдала ордер на арест Саифа аль-Ислама Каддафи. Об этом 13 августа сообщает BBC.



Прокурор Мохаммед Гаруда подозревает сына экс-главы Джамахирии в связях с группой Вагнера в Ливии. Ордер подготовили еще 5 августа, однако информация была обнародована после расследования BBC, в котором рассказывалось о якобы принадлежавших бойцу ЧВК планшету и документам.



Представители разведки Ливии якобы рассказали журналистам о возможных связях сына Каддафи с Москвой.



Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на предстоящих в Ливии выборах главы государства еще в 2018 году. СМИ писали, что Каддафи-младший якобы попросил денег и поддержки на выборах у России. Внимание ливийских правоохранителей привлекли встречи сына бывшего лидера с россиянами. Выборы в Ливии пройдут 24 декабря.

