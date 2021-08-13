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BBC: Сына Каддафи могут арестовать из-за связей с ЧВК Вагнера

Ливийская прокуратура выдала ордер на арест Саифа аль-Ислама Каддафи. Об этом 13 августа сообщает BBC.

Прокурор Мохаммед Гаруда подозревает сына экс-главы Джамахирии в связях с группой Вагнера в Ливии. Ордер подготовили еще 5 августа, однако информация была обнародована после расследования BBC, в котором рассказывалось о якобы принадлежавших бойцу ЧВК планшету и документам.

Представители разведки Ливии якобы рассказали журналистам о возможных связях сына Каддафи с Москвой.

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на предстоящих в Ливии выборах главы государства еще в 2018 году. СМИ писали, что Каддафи-младший якобы попросил денег и поддержки на выборах у России. Внимание ливийских правоохранителей привлекли встречи сына бывшего лидера с россиянами. Выборы в Ливии пройдут 24 декабря.

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Комментарии (5)

Михаил Петров-Водкин
Сын Каддафи заявит, что знает только одного Пригожина по имени Иосиф, как звали Великого Сталина.
maksmedia
Повар Путина?
nalchik11
Вагнер, впоследствии покойный (не композитор),
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