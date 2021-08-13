Директор ЖКС-2 Невского района отправлен под домашний арест, он не возражал

Невский районный суд 13 августа вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для Виталия Остроушко. Он обвиняется в коммерческом подкупе. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Обвинение полагает, что с марта по август 2021 года Остроушко, будучи гендиректором ЖКС № 2 Невского района, с целью наживы предложил представителю ООО «Ирбис» передать ему 200 тысяч рублей. За эти деньги руководитель организации предлагал беспрепятственное подписание актов выполненных работ по уборке мест общего пользования и придомовой территории, а также скорейшую оплату.

