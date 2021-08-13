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Директор ЖКС-2 Невского района отправлен под домашний арест, он не возражал

Невский районный суд 13 августа вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для Виталия Остроушко. Он обвиняется в коммерческом подкупе. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Обвинение полагает, что с марта по август 2021 года Остроушко, будучи гендиректором ЖКС № 2 Невского района, с целью наживы предложил представителю ООО «Ирбис» передать ему 200 тысяч рублей. За эти деньги руководитель организации предлагал беспрепятственное подписание актов выполненных работ по уборке мест общего пользования и придомовой территории, а также скорейшую оплату.

12 августа в рамках оперативно-разыскных мероприятий сумма была передана Остроушко у дома 3 по проспекту Александровской Фермы, после чего гендиректор был задержан сотрудниками полиции.

Против меры в виде домашнего ареста Остроушко и его защитник не возражали.

ЖКС № 2 Невского района — один из немногих негосударственных жилкомсервисов в Петербурге, у Смольного там 20%. Основной владелец — московское ООО «Маяк», которое контролирует управляющие организации в нескольких регионах. Принадлежит оно ООО «Пик-Ресурс». Судя по информации на сайте ЖКС № 2, в его управлении более 400 домов.

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Комментарии (1)

Mikkä Karhunen
да тут начиная с любого из ЖКХ и заканчивая лицами из верхов можно хватать,все коррупционеры
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