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Директор ЖКС-2 Невского района задержан по делу о коммерческом подкупе

Суд Невского района в эти минуты выносит решение об избрании меры пресечения для директора ЖКС № 2 Невского района Виталия Остроушко.

Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, в кабинет директора на улице Шелгунова накануне пришли сотрудники экономической полиции главка. Они проводили обыск в рамках возбужденного уголовного дела по статье 204 (коммерческий подкуп) УК РФ.

По предварительной информации, главу ЖКС № 2 Виталия Остроушко подозревают в том, что он получил от представителей одной из подрядных организаций порядка 200 тысяч рублей.

Следственные действия прошли также в квартире задержанного.

Сегодня в суд Невского района поступило ходатайство об избрании меры пресечения Остроушко. Следствие просит домашний арест.

ЖКС № 2 Невского района — один из немногих «негосударственных» жилкомсервисов в Петербурге, у Смольного там 20%. Основной владелец — московское ООО «Маяк», которое контролирует управляющие организации в нескольких регионах. Принадлежит оно ООО «Пик-Ресурс». Судя по информации на сайте ЖКС № 2, в его управлении более 400 домов.

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Комментарии (3)

Danik
Какая-то постыдная цифра! Такими копейками интересоваться, право дело, стыдно. Ворочают млнами и млрдами, и столько же исчезает в офшорах! А тут! Ну просто смешно!
CaptainBalck
Смешно . 200 тыс ). Чиновников по выше рангом не хотят проверить ? И ведь упекут мужика ни за что по полной
Виктор-1
200 тыс???

Проверьте "государчтвенные" ГУП ТЭК и ЖКСы, ну например, Приморского района - там миллионы не считают...
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