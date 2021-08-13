Директор ЖКС-2 Невского района задержан по делу о коммерческом подкупе

Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, в кабинет директора на улице Шелгунова накануне пришли сотрудники экономической полиции главка. Они проводили обыск в рамках возбужденного уголовного дела по статье 204 (коммерческий подкуп) УК РФ.



По предварительной информации, главу ЖКС № 2 Виталия Остроушко подозревают в том, что он получил от представителей одной из подрядных организаций порядка 200 тысяч рублей.



Следственные действия прошли также в квартире задержанного.



Сегодня в суд Невского района поступило ходатайство об избрании меры пресечения Остроушко. Следствие просит домашний арест.

