Спрос на апартаменты вырос вдвое — на них переключились «опоздавшие» на льготную ипотеку

Как отмечает генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев, рынок апартаментов -это, первую очередь, Москва и Санкт-Петербург. По разным оценкам в двух столицах спрос на льготную программу в июле упал в 1,5–2 раза. В этих условиях потребители, не успевшие приобрести квартиру в новостройках на прежних условиях, переключают свое внимание на еще не распроданные объекты в комплексах с апартаментами.

Как отмечают аналитики, повышенный спрос на апартаменты вызвал дефицит новых проектов, а в новых условиях спрос будет опережать предложение. В дальнейшем тенденция продолжится на фоне резкого сокращения условий ипотечной программы с господдержкой.

При этом все чаще покупают компактные апартаменты — на рынке наблюдается сокращение их площадей, а стоимость квадратного метра уже растет сопоставимо со стоимостью квартир. При этом существенного роста цен на рынке апартаментов не ожидается — по мнению аналитиков «Метра квадратного», он останется на уровне инфляции.



— Правовой статус апартаментов до сих пор не определен — закон планируется принять лишь в конце этого года, — комментирует Вячеслав Дусалеев. — Пока не ясно, предложат запретить строительство апартаментов или, наоборот, узаконить его. В этих условиях потребители активно раскупают уже готовые объекты. И если последний год весомым аргументом в пользу апартаментов была более доступная цена в сравнении с квартирами в новостройках, то теперь к нему добавится фактор резкого сокращения максимальной суммы ипотеки с господдержкой, — комментирует генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев.



Специалисты М2 также отмечают, что задерживать сроки ввода апартаментов в эксплуатацию до момента принятия закона девелоперам невыгодно. Во-первых, ожидаемый рост ипотечных ставок может только снизить будущий спрос, а во-вторых, закон может и ужесточить требования к апартаментам, что повысит их себестоимость.

