По его словам, в бывшем доходном доме 1901 года постройки сохранилась родная плитка, которую накануне начали снимать. «Сегодня работы продолжились. Плитка в хорошем состоянии, и ее можно было отреставрировать, но не заменять полностью. В парадной и так темно, а сейчас они привезли темную плитку взамен», — сказал он.

В Петроградском районе в жилом доме по Большой Пушкарской, 5, коммунальщики начали разбирать историческую плитку. Об этом «Фонтанке» 13 августа сообщил местный житель Павел Шишков.

На возмущение соседей неизвестные рабочие отреагировали резко — сначала убежали, а потом вернулись с цементом. По словам мужчины, те места, где покрытие сняли, они залили строительной смесью, участок не перегородили, и теперь там «ни пройти ни проехать».

Дом хоть и расположен в историческом центре, но памятником не является, поэтому согласовывать работы с КГИОП в данном случае не требуется. В администрации Петроградского района «Фонтанке» рассказали, что там проводится текущий ремонт. Районный ЖКС № 2, который обслуживает здание, меняет напольное покрытие в парадной.



«Плитка подлежала замене. Износилась. То, что на фото — залили пол, — это было необходимо, вопрос технического характера при проведении работ. В течение месяца работы будут завершены», — сказали в пресс-службе районной администрации.



Жители намерены обсуждать с управляющей компанией возможность восстановления плитки или замены на новую, чтобы та была похожа на родную. «Но вот куда они денут все снятое, непонятно, может, выкинут», — добавил Шишков.

