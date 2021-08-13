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На Петроградке коммунальщики разобрали историческую плитку в доме и заделали пол цементом

В Петроградском районе в жилом доме по Большой Пушкарской, 5, коммунальщики начали разбирать историческую плитку. Об этом «Фонтанке» 13 августа сообщил местный житель Павел Шишков.

По его словам, в бывшем доходном доме 1901 года постройки сохранилась родная плитка, которую накануне начали снимать. «Сегодня работы продолжились. Плитка в хорошем состоянии, и ее можно было отреставрировать, но не заменять полностью. В парадной и так темно, а сейчас они привезли темную плитку взамен», — сказал он.

Фото: автор Павел Шишков
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На возмущение соседей неизвестные рабочие отреагировали резко — сначала убежали, а потом вернулись с цементом. По словам мужчины, те места, где покрытие сняли, они залили строительной смесью, участок не перегородили, и теперь там «ни пройти ни проехать».

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Дом хоть и расположен в историческом центре, но памятником не является, поэтому согласовывать работы с КГИОП в данном случае не требуется. В администрации Петроградского района «Фонтанке» рассказали, что там проводится текущий ремонт. Районный ЖКС № 2, который обслуживает здание, меняет напольное покрытие в парадной.

«Плитка подлежала замене. Износилась. То, что на фото — залили пол, — это было необходимо, вопрос технического характера при проведении работ. В течение месяца работы будут завершены», — сказали в пресс-службе районной администрации.

Жители намерены обсуждать с управляющей компанией возможность восстановления плитки или замены на новую, чтобы та была похожа на родную. «Но вот куда они денут все снятое, непонятно, может, выкинут», — добавил Шишков.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как жители центра Петербурга не первый год борются за сохранение исторических элементов в своих домах. Горожане отвоевывают старинное мощение вместо свежего асфальта, оттирают краску в парадных с витражей и собирают по кусочкам разрушенные печи.

Фото: автор Павел Шишков

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Комментарии (6)

nalchik11
Вот так сохраняют исторический облик
M_Mary
Сняли вечную метлашку и заменили дешевкой не цементе? Огонь!
Владислав М
Зачем сняли хорошую плитку? Деньги осваивали?
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