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В Хельсинки задержали готовящих беспорядки противников вакцинации

Противники массовой вакцинации в Финляндии планировали пробраться в школу и устроить беспорядки

«Три человека, выступающие против вакцинации от коронавируса, попытались проникнуть внутрь школы и вызвать беспорядки», — сообщает 13 августа финская полиция.

В качестве мишени они выбрали учебное заведение, так как там планировали провести вакцинацию учащихся. Полиция готовилась к нападению, поэтому без проблем задержала злоумышленников.

Главный комиссар департамента столичной полиции Яри Тапонен в комментарии Ilta-Sanomat заявил о том, что противники вакцинации могут продолжить свою деятельность.

«Мы следим за дискуссиями и на этом основании делаем оценку, какие беспорядки могут произойти в Хельсинки», — уточнили в полиции.

В Финляндии привиты хотя бы одной дозой вакцины почти 70% населения, а полный курс прошли около 40%. Премьер-министр Санна Марин заявила о цели в 80–90% привитых.

Накануне в Финляндии был установлен рекорд суточной вакцинации в 1 024 новых случая. На этом фоне в стране ужесточили коронавирусные ограничения.

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Комментарии (2)

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