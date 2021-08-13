В Хельсинки задержали готовящих беспорядки противников вакцинации

Противники массовой вакцинации в Финляндии планировали пробраться в школу и устроить беспорядки



«Три человека, выступающие против вакцинации от коронавируса, попытались проникнуть внутрь школы и вызвать беспорядки», — сообщает 13 августа финская полиция.

В качестве мишени они выбрали учебное заведение, так как там планировали провести вакцинацию учащихся. Полиция готовилась к нападению, поэтому без проблем задержала злоумышленников.

Главный комиссар департамента столичной полиции Яри Тапонен в комментарии Ilta-Sanomat заявил о том, что противники вакцинации могут продолжить свою деятельность.