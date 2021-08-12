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Вакцинация 70% не помогла. Финляндия ужесточает коронавирусные ограничения на фоне рекордной заболеваемости

Суточная заболеваемость коронавирусом в Финляндии достигла максимума за всю пандемию

Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии объявило о введении новых мер из-за роста заболеваемости COVID-19.

«Правительство внесло изменения в постановление, которое ограничивает деятельность предприятий общественного питания в связи с пандемией коронавируса», — сообщается 12 августа на сайте ведомства.

В каждом регионе республики будут действовать правила в зависимости от эпидемиологической ситуации. Например, в так называемых зонах «ускоренной фазы распространения вируса», куда относятся Хельсинки и Южная Карелия, вводятся ограничения на массовые мероприятия и посещение ресторанов. Алкогольные напитки можно продавать с 7:00 до полуночи. При этом бары должны использовать только половину посадочных мест в помещениях, а рестораны — 75%. На террасах обязательно соблюдение социальной дистанции.

В столичном регионе власти также ввели дополнительные меры. Так, массовые мероприятия с участием более 25 человек в помещениях и 50 на улице запрещаются.

67,9% населения Суоми сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, однако, по словам премьер-министра Санны Марин, этого недостаточно. «Ограничения могут быть сняты, только если не менее 80–90% будут вакцинированы двумя дозами», — заявила она сегодня в комментарии HS. Сейчас их только 40%. За последние сутки в Финляндии было зарегистрировано 1 024 новых случая заражения коронавирусом. Это максимум за всю пандемию. Накануне, для сравнения, этот показатель был 844.

Накануне соседняя Эстония также признала рост числа инфицированных и объявила чрезвычайную ситуацию.

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Комментарии (3)

DimDimych
Приходит министр сельского хозяйства к М. С. Горбачеву.
- Михаил Сергеевич, беда, в стране куры дохнут.
- Ничего страшного, нарисуйте перед каждой курицей желтый круг.
Пожал плечами министр, ушел. Через две недели приходит:
- Михаил Сергеевич, все равно дохнут.
- Впишите в желтый круг зеленый квадрат.
Пожал плечами, ушел. Приходит через неделю:
- Михаил Сергеевич, дохнут ведь, совсем мало осталось.
- Впишите в зеленый квадрат красный треугольник Проходит месяц,
встречает Горбачев Министра и воспрашает, а чтож вы не заходите не
рассказываете как там куры?
- Да понимаете Михаил Сергеевич, сдохли все.
- Ах как жаль, у меня еще так много новых идей!
Маргaрита
Если даже и 100% вакцинируются, то вряд ли поможет , потому что вирус мутирует.. И заявление, что старая вакцина помогает от нового вируса, абсурдно, до момента пока эту вакцину не испытают на новом вирусе с положительным результатом. И только после этого можно утверждать работает вакцина или нет.
Павел Михайлов
Прошло всего 20 месяцев и внезапно наступило прозрение.
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