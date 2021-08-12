Вакцинация 70% не помогла. Финляндия ужесточает коронавирусные ограничения на фоне рекордной заболеваемости

В каждом регионе республики будут действовать правила в зависимости от эпидемиологической ситуации. Например, в так называемых зонах «ускоренной фазы распространения вируса», куда относятся Хельсинки и Южная Карелия, вводятся ограничения на массовые мероприятия и посещение ресторанов. Алкогольные напитки можно продавать с 7:00 до полуночи. При этом бары должны использовать только половину посадочных мест в помещениях, а рестораны — 75%. На террасах обязательно соблюдение социальной дистанции.

В столичном регионе власти также ввели дополнительные меры. Так, массовые мероприятия с участием более 25 человек в помещениях и 50 на улице запрещаются.

67,9% населения Суоми сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, однако, по словам премьер-министра Санны Марин, этого недостаточно. «Ограничения могут быть сняты, только если не менее 80–90% будут вакцинированы двумя дозами», — заявила она сегодня в комментарии HS. Сейчас их только 40%. За последние сутки в Финляндии было зарегистрировано 1 024 новых случая заражения коронавирусом. Это максимум за всю пандемию. Накануне, для сравнения, этот показатель был 844.

Накануне соседняя Эстония также признала рост числа инфицированных и объявила чрезвычайную ситуацию.