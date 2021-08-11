Эстония снова объявила чрезвычайную ситуацию из-за роста заболеваемости COVID-19 — в больницах 63 человека c коронавирусом

Власти Эстонии объявили о введении чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения — эпидемиологическая ситуация в стране снова резко ухудшилась, сообщает ERR.

«На данный момент оказание планового лечения еще не нарушено, но, к сожалению, мы снова оказались в ситуации, когда в больницах необходимо открывать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом», — приводит издание заявление главы Департамента здоровья Юллара Ланно от 11 августа.



Больницы и скорая помощь готовятся к росту числа пациентов с инфекцией COVID-19. Предполагается, что медучреждения смогут принимать больше коронавирусных больных с 20 августа.