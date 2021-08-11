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Эстония снова объявила чрезвычайную ситуацию из-за роста заболеваемости COVID-19 — в больницах 63 человека c коронавирусом

Эстония ввела ЧС в здравоохранении из-за высокого риска распространения коронавируса

Власти Эстонии объявили о введении чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения — эпидемиологическая ситуация в стране снова резко ухудшилась, сообщает ERR.

«На данный момент оказание планового лечения еще не нарушено, но, к сожалению, мы снова оказались в ситуации, когда в больницах необходимо открывать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом», — приводит издание заявление главы Департамента здоровья Юллара Ланно от 11 августа.

Больницы и скорая помощь готовятся к росту числа пациентов с инфекцией COVID-19. Предполагается, что медучреждения смогут принимать больше коронавирусных больных с 20 августа.

В прошлом году в Эстонии была объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, когда в больницах находились 63 пациента с коронавирусом. Ее отменили 1 июля 2021 года. Сейчас в больницах страны также находятся 63 пациента с COVID-19. Трое — на интенсивной терапии.

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Комментарии (2)

copov
У них что на всю Эстляндию в больницах всего пара сотен койко-мест?
260637631
Надо захватить европу пока из армия сидит в локдауне
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