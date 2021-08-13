В особняке Бремме на Васильевском острове начали подготовку к реставрации

На Васильевском острове начались подготовительные работы по реставрации деревянного особняка Э. Э. Бремме, который уже долгое время находится в удручающем состоянии. Об этом «Фонтанке» 13 августа рассказали в пресс-службе строительной компании AAG, которая возводит возле памятника культурного наследия жилой комплекс.
«Холдинг получил разрешение на проведение противоаварийных работ, которые позволят приступить к мероприятиям по реставрации особняка Э. Э. Бремме в рамках реализации проекта AMO, продажи в котором стартовали в августе», — сказали там.
Реставрация предполагает восстановление аварийного здания с максимальным сохранением оригинальных элементов. Вокруг особняка, как утверждает представитель компании, будут смонтированы защитные леса, которые позволят снизить нагрузку на существующий фундамент, а также защитить кровлю от осадков. Затем планируется демонтировать наружную деревянную обшивку, промаркировать элементы и обработать. «Это позволит выявить возможность повторного применения элементов обшивки при реставрации. Особняк будет находиться в защитных лесах до окончания основных строительных работ», — добавили в компании.
В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры «Фонтанке» подтвердили, что 10 августа было выдано разрешение на проведение противоаварийных работ.
«Они выполняются в рамках неотложных мер по сохранению памятника и предусматривают укрепление и защиту конструкций от дальнейшего разрушения параллельно с разработкой научно-исследовательской и проектной документации на комплекс работ по сохранению объекта», — сказали там.
Особняк был построен в 1851 году. Во время блокады Ленинграда там работала «витаминная» аптека. В настоящий момент находится в собственности ООО «Инвестиционная компания "Профит Хауз Санкт-Петербург"». Арендатором участка является холдинг AAG.
Еще в 2008 году там собирались построить жилой дом и снести особняк, оставив от него лишь лицевую часть, которая была бы встроена в современное здание. Позднее КГИОП признал объект региональным памятником — как одно из двух сохранившихся деревянных зданий на Васильевском острове. В 2017 году собственника оштрафовали на 1,5 млн рублей за ненадлежащее состояние особняка.