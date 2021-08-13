В особняке Бремме на Васильевском острове начали подготовку к реставрации

На Васильевском острове начались подготовительные работы по реставрации деревянного особняка Э. Э. Бремме, который уже долгое время находится в удручающем состоянии. Об этом «Фонтанке» 13 августа рассказали в пресс-службе строительной компании AAG, которая возводит возле памятника культурного наследия жилой комплекс.

«Холдинг получил разрешение на проведение противоаварийных работ, которые позволят приступить к мероприятиям по реставрации особняка Э. Э. Бремме в рамках реализации проекта AMO, продажи в котором стартовали в августе», — сказали там.



Реставрация предполагает восстановление аварийного здания с максимальным сохранением оригинальных элементов. Вокруг особняка, как утверждает представитель компании, будут смонтированы защитные леса, которые позволят снизить нагрузку на существующий фундамент, а также защитить кровлю от осадков. Затем планируется демонтировать наружную деревянную обшивку, промаркировать элементы и обработать. «Это позволит выявить возможность повторного применения элементов обшивки при реставрации. Особняк будет находиться в защитных лесах до окончания основных строительных работ», — добавили в компании.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры «Фонтанке» подтвердили, что 10 августа было выдано разрешение на проведение противоаварийных работ.

«Они выполняются в рамках неотложных мер по сохранению памятника и предусматривают укрепление и защиту конструкций от дальнейшего разрушения параллельно с разработкой научно-исследовательской и проектной документации на комплекс работ по сохранению объекта», — сказали там.

