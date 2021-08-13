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«У вас пропуска нет». Охранник не дал ФАС проверить «Магнит», ретейлеру пригрозили ответственностью

ФАС заявила, что «Магнит» препятствует антикартельной проверке

Охранник бизнес-центра, в котором работают сотрудники АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»), не пропустил инспекторов Федеральной антимонопольной службы (ФАС), потому что у них не было пропуска.

«Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников «Магнита» нет на рабочих местах в здании», — сообщает пресс-служба ведомства 13 августа.

Сотрудник говорит, что не может пропустить проверяющих, потому что у них нет пропуска. По его словам, в таком случае делегацию должен встретить у входа кто-то из работников. Приказ о проведении контрольных мероприятий и удостоверение сотрудника ФАС не стали для него аргументом.

«Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности», — заявили в антимонопольном органе.

Официальный канал ФАС России / telegram

В пятницу ФАС запустила проверку крупнейших российских торговых сетей — «Пятёрочки», «Перекрёстка», «Карусели», «Ленты» и «Магнита» — в связи с жалобами граждан на рост цен на продукты. Общий оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей.

Как передает ТАСС в телеграм-канале, в «Ленте» получили уведомление антимонопольного органа и предоставляют запрашиваемую информацию.

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Комментарии (12)

265947515
Охренительно влиятельная контора ФАС!
Ходят, просят, ну пустите нас мы хотим тут попроверять, а в ответ: пошли в задницу, сами друг друга и проверяйте. Пришлось уйти не солоно хлебавши. Предписание напишут, правда этим предписанием тот же охранник и подотрется. Конечно, кто то им, кое какие бумаги и предоставляет (на своё усмотрение разумеется) только делается это не благодаря закону а скорее из сердобольства. Жалко сотрудников ФАСа, шпыняют их все, даже самый обычный охранник.
А13579
Мало ли, какое жульё с корочками бродит. Бдительная охрана!
Ваня Иванов
Интересно а охраннику это зачем?
Выгонят же его.
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