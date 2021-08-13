«Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников «Магнита» нет на рабочих местах в здании», — сообщает пресс-служба ведомства 13 августа.



Сотрудник говорит, что не может пропустить проверяющих, потому что у них нет пропуска. По его словам, в таком случае делегацию должен встретить у входа кто-то из работников. Приказ о проведении контрольных мероприятий и удостоверение сотрудника ФАС не стали для него аргументом.



«Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности», — заявили в антимонопольном органе.