«Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников «Магнита» нет на рабочих местах в здании», — сообщает пресс-служба ведомства 13 августа.
Сотрудник говорит, что не может пропустить проверяющих, потому что у них нет пропуска. По его словам, в таком случае делегацию должен встретить у входа кто-то из работников. Приказ о проведении контрольных мероприятий и удостоверение сотрудника ФАС не стали для него аргументом.
«Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности», — заявили в антимонопольном органе.
Официальный канал ФАС России / telegram
В пятницу ФАС запустила проверку крупнейших российских торговых сетей — «Пятёрочки», «Перекрёстка», «Карусели», «Ленты» и «Магнита» — в связи с жалобами граждан на рост цен на продукты. Общий оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей.
Как передает ТАСС в телеграм-канале, в «Ленте» получили уведомление антимонопольного органа и предоставляют запрашиваемую информацию.