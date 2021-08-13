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ФАС возьмется за стоимость проживания в отелях после 100-процентного роста цен во время ПМЭФ

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) до 1 октября 2021 года подготовит законопроект о регулировании цен на услуги гостиниц во время проведения крупных международных мероприятий.

Как сообщает 13 августа пресс-служба ведомства, ФАС ежегодно получает жалобы от граждан на резкий рост цен размещения в гостиницах во время крупных международных мероприятий. Так, во время ПМЭФ-2021 в Петербурге антимонопольщики зафиксировали рост тарифов более чем на 100%.

Служба подготовила изменения в ФЗ №132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которые должны соблюсти баланс интересов потребителей и отельеров в период масштабных международных мероприятий.

Кроме того, в ФАС заявили, что идея ведомства отвечает международной практике ограничения роста цен в гостиницах во время важнейших спортивных событий. Регулирование цен применялось во время Олимпиады в Сочи в 2014 году, Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира по футболу-2018 и чемпионата Европы по футболу-2020.

В период ПМЭФ-2021 стоимость проживания в отелях Петербурга по сравнению с обычными датами подскочила в 2 — 10 раз.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я вложила до карантина деньги не туда куда следовало (одолжив их). Не могу себе простить, но ситуация уже есть. Я начала переодалживать, чтобы погасить проценты, влезла во все микро займы, и куче людям, и я зашла в тупик. Я работаю день и ночь.., но только на процент и этого не хватает и мне приходиться опять переодалживать. Но сейчас настал такой момент что теперь взять не где и я просто стою на коленях 🧎 и прошу вас помочь мне. Эта сумма выросла в геометрический прогрессии и я таких денег не когда не имели, это сотни тысяч рублей. Помогите мне пожалуйста номер карты 2202 2003 7520 0340.
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