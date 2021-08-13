ФАС возьмется за стоимость проживания в отелях после 100-процентного роста цен во время ПМЭФ

Как сообщает 13 августа пресс-служба ведомства, ФАС ежегодно получает жалобы от граждан на резкий рост цен размещения в гостиницах во время крупных международных мероприятий. Так, во время ПМЭФ-2021 в Петербурге антимонопольщики зафиксировали рост тарифов более чем на 100%.



Служба подготовила изменения в ФЗ №132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которые должны соблюсти баланс интересов потребителей и отельеров в период масштабных международных мероприятий.



Кроме того, в ФАС заявили, что идея ведомства отвечает международной практике ограничения роста цен в гостиницах во время важнейших спортивных событий. Регулирование цен применялось во время Олимпиады в Сочи в 2014 году, Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира по футболу-2018 и чемпионата Европы по футболу-2020.

